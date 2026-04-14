Mersin merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 43 gözaltı

Mersin merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 16'sı ihraç 19 kamu görevlisinin olduğu 43 şüpheli yakalandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, başsavcılık talimatıyla Mersin Emniyet Müdürlüğü'nce FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik aralarında Ankara, İstanbul, Kayseri, Kahramanmaraş, Gaziantep, Muğla ve Erzurum illerinin de bulunduğu Mersin merkezli toplam 8 ilde operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamanın devamında, "Operasyon neticesinde H.K. isimli şüphelinin Signal isimli program üzerinden yurtdışında bulunan örgüt üyelerinden kendisine ve çevresinde bulunan Yusuf ve Yusuf aileleri olarak tabir edilen diğer örgüt mensuplarına 2017-2025 yılları arasında Muavenet adı altında yardım talebinde bulunarak yurtdışından/yurtiçinden gelen yardımları çevresinde bulunan örgüte müzahir kişiler adına açtırdığı banka hesapları üzerinden aldığı ve organizasyonunu sağlayarak dağıtımını yaptığı olay kapsamında H.K isimli şüpheli dahil tespiti yapılan aralarında 3’ü aktif görevde 16’sı ihraç toplam 19 kamu görevlisinin de bulunduğu (43) şüpheli gözaltına alınmıştır" denildi. Gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemleri için emniyete götürüldüğü öğrenildi.