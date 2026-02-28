Mersin Üniversitesi'nde geliştirilen kalp kapağının patenti alındı

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Erin Tüysüz ve mühendis Zülfü Doğan tarafından sağlık alanında yenilikçi çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında kalp hastalarına yönelik kapakçık çeşidi geliştirildi.

Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuru sonrasında ulusal patent tescil belgesine kavuşan mekanik ve biyolojik kalp kapağı çeşidinin ilerleyen süreçte yaygın olarak kullanılması hedefleniyor.

MEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Hakan Öztürk, sağlık alanında yeni teknolojiler üretmenin son derece önemli olduğunu söyledi.

Üniversite olarak yenilik ve buluşlarla topluma katkı sunmayı hedeflediklerini anlatan Öztürk, "Bu buluş ticarileşme yoluna gider ve kullanıma başlanırsa hastaların sağlığı ve yaşam konforu açısından önemli bir tedavi şekli olacak. Tekrar eden ameliyatlarda da yine kolaylık sağlayacak bir yenilik." dedi.

Öztürk, geliştirilen kalp kapakçığı çeşidine MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar'ın büyük destek verdiğini belirterek, böyle çalışmaların hem topluma hem de ülkenin ekonomik gelişmişliğine katkı sağlayacağını ifade etti.