Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Mersin Üniversitesi'nde geliştirilen kalp kapağının patenti alındı | Sağlık Haberleri

        Mersin Üniversitesi'nde geliştirilen kalp kapağının patenti alındı

        Mersin Üniversitesi (MEÜ) Teknoloji Transfer Ofisi'nde akademisyenlerin çalışması sonucu geliştirilen kalp kapağının patenti alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 09:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin Üniversitesi'nde geliştirilen kalp kapağının patenti alındı

        Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Erin Tüysüz ve mühendis Zülfü Doğan tarafından sağlık alanında yenilikçi çalışma başlatıldı.

        Çalışma kapsamında kalp hastalarına yönelik kapakçık çeşidi geliştirildi.

        Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuru sonrasında ulusal patent tescil belgesine kavuşan mekanik ve biyolojik kalp kapağı çeşidinin ilerleyen süreçte yaygın olarak kullanılması hedefleniyor.

        MEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Hakan Öztürk, sağlık alanında yeni teknolojiler üretmenin son derece önemli olduğunu söyledi.

        REKLAM

        Üniversite olarak yenilik ve buluşlarla topluma katkı sunmayı hedeflediklerini anlatan Öztürk, "Bu buluş ticarileşme yoluna gider ve kullanıma başlanırsa hastaların sağlığı ve yaşam konforu açısından önemli bir tedavi şekli olacak. Tekrar eden ameliyatlarda da yine kolaylık sağlayacak bir yenilik." dedi.

        Öztürk, geliştirilen kalp kapakçığı çeşidine MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar'ın büyük destek verdiğini belirterek, böyle çalışmaların hem topluma hem de ülkenin ekonomik gelişmişliğine katkı sağlayacağını ifade etti.

        "AMELİYATA BAĞLI ÖLÜM RİSKİNİ AZALTAN YENİ BİR KAPAK TÜRÜ"

        Doç. Dr. Mehmet Erin Tüysüz de Türkiye ve dünyada kalp rahatsızlığı bulunan ve cerrahi ihtiyacı olan birçok hastanın bulunduğunu dile getirdi.

        Geliştirdikleri kalp kapağının üretimini yapmak istediklerini anlatan Tüysüz, şunları kaydetti: "Kalp kapak hastalıkları çeşitli kapak türleriyle yer değiştirilerek yapılan cerrahileri içermekte. Mevcut kalp kapağı tek bir parçadan oluşmakta ve bu tekrarlanan kalp kapağı ameliyatlarında birtakım zorluklara neden olmaktadır. Bizim geliştirdiğimiz modifiye kalp kapağı çift parçadan oluşuyor. Yeniden kapak ameliyatı ihtiyacı olan hastalarda dış halka dediğimiz halkayı yerinde bırakarak iç halkanın değiştirilmesiyle ameliyat sürelerini kısaltan ve ameliyata bağlı ölüm riskini azaltan yeni bir kapak türü. İlerleyen dönemlerde bu kalp kapağının yaygın olarak kullanılacağını düşünüyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ayakkabısını bulamayınca cami görevlilerine saldırdı

        DİYARBAKIR'da gittiği camide teravih namazı sonrası ayakkabısını bulamayan kişi, tartıştığı görevlilere tekme ve yumruklarla saldırdı. Şüpheli gözaltına alındı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tanju Özcan: Gözaltına alındım
        Tanju Özcan: Gözaltına alındım
        EYT’li işçinin kıdem tazminatı hakkı
        EYT’li işçinin kıdem tazminatı hakkı
        Trump'tan Yüksek Mahkeme kararına tepki
        Trump'tan Yüksek Mahkeme kararına tepki
        Üvey baba şiddetinde anne konuştu: Oğlumun sırtı simsiyahtı!
        Üvey baba şiddetinde anne konuştu: Oğlumun sırtı simsiyahtı!
        Donald Trump'tan Nuri el-Maliki'ye: Adaylıktan çekil
        Donald Trump'tan Nuri el-Maliki'ye: Adaylıktan çekil
        "Bu kadarını beklemiyordum"
        "Bu kadarını beklemiyordum"
        8 kent için "sarı" alarm... 5 bölgede yağış var!
        8 kent için "sarı" alarm... 5 bölgede yağış var!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Sıcak su mucizesi gerçek mi, efsane mi?
        Sıcak su mucizesi gerçek mi, efsane mi?
        İnsanlığın en ölümcül düşmanı!
        İnsanlığın en ölümcül düşmanı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İbrahim Yıldız hayatını kaybetti
        İbrahim Yıldız hayatını kaybetti
        Galatasaray’ın bitmeyen enerjisi: Barış Alper YILMAZ!
        Galatasaray’ın bitmeyen enerjisi: Barış Alper YILMAZ!
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        12 Dev Adam doludizgin!
        12 Dev Adam doludizgin!
        "Eve döndük"
        "Eve döndük"
        El bombalı saldırının failleri 472 saatlik kamera incelemesiyle belirlendi
        El bombalı saldırının failleri 472 saatlik kamera incelemesiyle belirlendi
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Uyuşturucu satan şüpheliler ateş açtı; 1 jandarma yaralandı
        Uyuşturucu satan şüpheliler ateş açtı; 1 jandarma yaralandı
        Trabzonspor'dan 'Gümrük'e geçit yok!
        Trabzonspor'dan 'Gümrük'e geçit yok!