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Mersin’de 86 bin 245 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi

Mersin'de son yılların en büyük sahte içki operasyonu yapıldı. Operasyonda 86 bin 245 şişe sahte içki ele geçirildi

Mersin’de 86 bin 245 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi
Son yılların en büyük operasyonu! 86 bin şişe
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Mersin’de Gümrük Muhafaza ekiplerince düzenlenen bir operasyonda 86 bin 245 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi. Operasyonun son yıllarda yapılan en büyük sahte içki yakalama operasyonu olduğu belirtildi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mersin'de yapılan operasyonda son yılların en büyük kaçak alkollü içki yakalamasının gerçekleştirildiğini bildirerek, "Toplam 86 bin 245 şişe kaçak alkollü içkiye el konuldu." ifadesini kullandı.

Bakan Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mersin'de gerçekleştirilen kaçak içki operasyonuna ilişkin bilgi verdi.

Bakanlığına bağlı gümrük muhafaza ekiplerince Mersin'de yapılan operasyonda son yılların en büyük kaçak alkollü içki yakalamasının gerçekleştirildiğini belirten Muş, "Toplam 86 bin 245 şişe kaçak alkollü içkiye el konuldu. Başarılı operasyondan ötürü gümrük muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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