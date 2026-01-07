Habertürk
        Mert Günok, Beşiktaş'a veda etti! - Beşiktaş Haberleri

        Mert Günok, Beşiktaş'a veda etti!

        Beşiktaş ile sözleşmesini karşılıklı anlaşma ile fesheden Mert Günok sosyal medya hesabından siyah-beyazlı ekibe veda etti.

        Giriş: 07.01.2026 - 23:17 Güncelleme: 07.01.2026 - 23:17
        Mert Günok, Beşiktaş'a veda etti!
        Beşiktaş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Mert Günok sosyal medya hesabından siyah-beyazlılara veda etti.

        İşte Mert Günok'un o açıklaması:

        "15 Ağustos 2021. Beşiktaş'a imza attığım ilk gün... Yüzlerce antrenman, onlarca maç, galibiyetler, mağlubiyetler, sakatlıklar, geri dönüşler, şanslar, şanssızlıklar... Bir kalecinin yaşayabileceği her duyguyu yaşadım. Beşiktaş için her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım. Bu formayla 100'ün üzerinde maça çıktım; bir an bile bu camianın kültürüne, tarihine leke sürdürmedim.

        Sevgili Beşiktaş camiası ve bu kulübün üzerimde emeği olan tüm çalışanları; her yolculuğun bir sonu var. Bana bu güne kadar verdiğiniz tüm destek için çok teşekkürler.

        Hoşça kalın."

