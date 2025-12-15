Mert Müldür: İnşallah böyle devam ederiz

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında evinde Konyaspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin oyuncularından Mert Müldür, galibiyeti değerlendirdi.

"İNŞALLAH BÖYLE DEVAM EDERİZ"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Mert Müldür, "Bayağı uzun bir süre (Golü) oldu. Golden önemlisi galibiyet. 4 gollü bir maç oldu. Bizim açımızdan çok iyi oldu. Çok iyi gidiyoruz. İnşallah böyle devam ederiz.

Maça çok iyi başladık. İlk gol çok önemliydi. Devreye 3-0 önde girmek bayağı iyi oldu. İkinci yarıda durmadık, dördüncü golü aradık. Zorlandık. Sonunda 4. golü de bulduk ve kazandık." dedi.