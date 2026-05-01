Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Mert Yazıcıoğlu, yeni sevgilisi Zeynep Artukmaç ile Etiler'deki bir mekândan çıkarken görüntülendi. Baş başa yemek yediklerini söyleyen aşıklar, ilk kez yan yana basın mensuplarının objektiflerine poz verdi.

"İLİŞKİMİZ ÇOK GÜZEL GİDİYOR"

Keyifli halleriyle dikkat çeken Yazıcıoğlu ile Artukmaç, "Her şey yolunda, ilişkimiz çok güzel gidiyor" sözleriyle mutluluklarını dile getirdi.

"BİZ HER YERE BİRLİKTE KATILIYORUZ"

Mert Yazıcıoğlu, gazetecilerin Zeynep Artukmaç'ın görüntülenmekten kaçındığı yönündeki sorusuna ise esprili bir şekilde "Biz her yere birlikte katılıyoruz ama siz denk getiremiyorsunuz galiba" yanıtını verdi.

"BAŞ BAŞA TATİL PLANIMIZ VAR"

Artukmaç da Yazıcıoğlu ile ilişkisi hakkında "Her şey süper" ifadelerini kullandı. Yaz planlarıyla ilgili sorulara da yanıt veren ünlü oyuncu, sevgilisiyle birlikte tatile çıkacaklarını belirterek, "Tabii ki beraber baş başa bir tatil yaparız" dedi.

"BU İŞLERİN ÇOK PARAMETRESİ VAR"

Öte yandan yer aldığı projenin final yapmasıyla ilgili de konuşan Yazıcıoğlu, sektörün dinamiklerine dikkat çekerek; "Bu işlerin çok parametresi var, kısmet diyelim. Böyle uygun görülmüş. Ben çok güzel zamanlar geçirdim. At binmeyi de çok iyi öğrendiğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.