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Mert Yazıcıoğlu, Dilan Çiçek Deniz'i yalnız bırakmıyor

Mert Yazıcıoğlu, sevgilisi Dilan Çiçek Deniz'i yalnız bırakmıyor. Yazıcıoğlu, Deniz'in başrolünde yer aldığı ‘Amadeus’ adlı tiyatro oyununun Ankara turnesine sevgilisiyle birlikte gitti. Mert Yazıcıoğlu, muhabirlerin "Sizin bir tiyatro projeniz var mı?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Yok, ben şu an seyirciyim

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  • Mert Yazıcıoğlu sevgilisi Dilan Çiçek Deniz'i yalnız bırakmıyor - Magazin haberleri

    Yaklaşık dört yıl aşk yaşayan Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu, dört ay önce ilişkilerini sonlandırmıştı. Yazıcıoğlu, ayrılığın ardından kendisi gibi oyuncu olan Dilan Çiçek Deniz ile yeni bir birlikteliğe yelken açmıştı.

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Çiçeği burnunda aşıklar, Ankara dönüşü İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi.

     
  • Mert Yazıcıoğlu sevgilisi Dilan Çiçek Deniz'i yalnız bırakmıyor - Magazin haberleri

    Başrolünü oynadığı ‘Amadeus’ adlı tiyatro oyununun Ankara turnesine sevgilisiyle beraber giden Deniz, "Oyun çok güzel geçti" dedi.

    Sevgilisini yalnız bırakmayan Yazıcıoğlu ise, "Oyunu oynadılar, geldiler" diyerek, güldü.

    Muhabirlerin, "Sizin bir tiyatro projeniz var mı?" sorusuna ise Mert Yazıcıoğlu, "Yok, ben şu an izleyiciyim" şeklinde yanıt verdi.
  • Mert Yazıcıoğlu sevgilisi Dilan Çiçek Deniz'i yalnız bırakmıyor - Magazin haberleri

    "EVİ TERK ETTİ" İDDİASI

    Öte yandan Yazıcıoğlu ile 5 yıl önce rol aldığı bir filmin setinde tanışan Saraçoğlu'nun birlikteliğinin 'ihanet' nedeniyle bitirdiği ileri sürülmüştü. Afra Saraçoğlu’nun rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le samimi görüntüler vermesinin çiftin ayrılmasına neden olduğu konuşuluyordu. Sevgilisinin Demir’le samimi görüntülerinden rahatsız olan Mert Yazıcıoğlu'nun birlikte yaşadıkları evi terk ettiği iddia edilmişti.
  • Mert Yazıcıoğlu sevgilisi Dilan Çiçek Deniz'i yalnız bırakmıyor - Magazin haberleri

    "ÖYLE BİR ŞEY YOK" DEMİŞTİ

    Yazıcıoğlu, haklarında çıkan haberlerin ardından, basın mensuplarına, "Normal bir ilişkiydi yaşandı ve bitti. Mert Ramazan, bizim arkadaşımız. Hiç insanların düşündüğü gibi bir şey yok. Afra ile yapamadık, beraber son verdik" açıklamasında bulunmuştu.
  • Mert Yazıcıoğlu sevgilisi Dilan Çiçek Deniz'i yalnız bırakmıyor - Magazin haberleri

    DİKKAT ÇEKEN HAMLE

    Ayrılığın ardından dedikoduları yalanlayan Mert Yazıcıoğlu, yeni bir hamlede bulunmuştu. Yazıcıoğlu, eski sevgilisinin beraber çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından silmesine karşılık vermişti. Oyuncu da Saraçoğlu ile pozlarını profilinden kaldırmıştı. Mert Yazıcıoğlu'nun, ilişkisinin bitmesine neden olduğu öne sürülen yakın arkadaşı Mert Ramazan Demir ile fotoğraflarını silmesi de dikkatlerden kaçmamıştı.
  • Mert Yazıcıoğlu sevgilisi Dilan Çiçek Deniz'i yalnız bırakmıyor - Magazin haberleri

    "AYRILIK NEDENİ ÜÇÜNCÜ KİŞİ DEĞİL"

    Mert Yazıcıoğlu'nun, rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşadığı da konuşulmuştu. İddiaların ardından açıklama yapan Saraçoğlu, "Birkaç gündür hakkımızda basında çıkan haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Mert ile 4 yıl süren çok mutlu bir ilişki yaşadık. Ancak sürdürdüğümüz ilişkimizi aldığımız ortak bir karar ile sevgi ve saygı çerçevesinde sonlandırma kararı aldık. Dostluğumuzun devam ettiğini belirtmekle beraber bu kararımızda hiçbir üçüncü kişinin dahil bulunmadığını bilmenizi isteriz. Geçirdiğimiz bu hassas süreçte hiç kimseyi zan altında bırakmadan özel hayatımızın mahremiyetine hassasiyet göstermenizi rica ediyorum. Sevgiyle kalın..." şeklinde konuşmuştu.
  • Mert Yazıcıoğlu sevgilisi Dilan Çiçek Deniz'i yalnız bırakmıyor - Magazin haberleri

    "ROL ARKADAŞIM"

    Hafsanur Sancaktutan da iddialara, "Hakkımda çıkan magazin haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Mert Yazıcıoğlu benim rol arkadaşımdır, sette de set dışında da görüşmekten mutlu olduğum biridir. Yılın son günü bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığım için üzgünüm. Yeni yılda herkese güzellikler diliyorum" şeklinde yanıt vermişti.

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