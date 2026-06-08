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        Haberler Magazin Mert Yazıcıoğlu ve Zeynep Artukmaç'tan ilk paylaşım - Magazin haberleri

        Mert Yazıcıoğlu ve Zeynep Artukmaç'tan ilk paylaşım

        Mert Yazıcıoğlu, sevgilisi Zeynep Artukmaç ile otomobil içindeki bir öz çekimini sosyal medya hesabından paylaşarak, birlikteliklerine dair ilk kareyi takipçilerinin beğenisine sundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 20:30 Güncelleme:
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        Mert Yazıcıoğlu, bir süredir psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun torunu Zeynep Artukmaç ile aşk yaşıyor. Zaman zaman birlikte görüntülenen çift, ilişkilerini artık sosyal medya hesaplarından da takipçileriyle paylaşmaya başladı.

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        Bodrum'da bulunan çiftten Mert Yazıcıoğlu, Zeynep Artukmaç ile otomobilde çekildikleri bir öz çekimi, 2,5 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından yayımlayarak sevgilisiyle ilk paylaşımını yaptı.

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        "ÇOK MUTLUYUZ" DEMİŞTİ

        Öte yandan mart ayında görüntülenerek ilişkilerini gözler önüne seren oyuncu, o dönemde "İlişkimi saklamıyorum, çok güzel gidiyor. Bayramda birlikte tatil yaptık, her şey yolunda" demişti. Yazıcıoğlu, mayıs ayında ise "Her şey çok yolunda, çok mutluyuz" ifadelerini kullanmıştı.

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        #mert yazıcıoğlu
        #Zeynep Artukmaç
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