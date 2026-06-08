Mert Yazıcıoğlu ve Zeynep Artukmaç'tan ilk paylaşım
Mert Yazıcıoğlu, sevgilisi Zeynep Artukmaç ile otomobil içindeki bir öz çekimini sosyal medya hesabından paylaşarak, birlikteliklerine dair ilk kareyi takipçilerinin beğenisine sundu
Giriş: 08 Haziran 2026 - 20:30 Güncelleme:
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Mert Yazıcıoğlu, bir süredir psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun torunu Zeynep Artukmaç ile aşk yaşıyor. Zaman zaman birlikte görüntülenen çift, ilişkilerini artık sosyal medya hesaplarından da takipçileriyle paylaşmaya başladı.
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Bodrum'da bulunan çiftten Mert Yazıcıoğlu, Zeynep Artukmaç ile otomobilde çekildikleri bir öz çekimi, 2,5 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından yayımlayarak sevgilisiyle ilk paylaşımını yaptı.
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"ÇOK MUTLUYUZ" DEMİŞTİ
Öte yandan mart ayında görüntülenerek ilişkilerini gözler önüne seren oyuncu, o dönemde "İlişkimi saklamıyorum, çok güzel gidiyor. Bayramda birlikte tatil yaptık, her şey yolunda" demişti. Yazıcıoğlu, mayıs ayında ise "Her şey çok yolunda, çok mutluyuz" ifadelerini kullanmıştı.
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