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        Haberler Gündem Güncel Merve Ateş'in cenazesi depremden 18 ay sonra bulundu: Yağmur diye defnetmişler | Son dakika haberleri

        Merve Ateş'in cenazesi depremden 18 ay sonra bulundu: Yağmur diye defnetmişler

        Hatay'da depremin 18'inci ayında başka bir isimle defnedildiği fark edilen Merve Ateş'in cenazesi asrın felaketinde vefat eden anne ve babasının yanına nakledildi. Kardeşine ait bir mezara kavuşmanın buruk mutluluğunu yaşadığını dile getiren İlknur Karaca, "Kardeşimin 20 ay sonra mezarı oldu, duasını edebileceğiz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 11:25 Güncelleme: 18.10.2024 - 11:56
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        Cenazesi depremden 18 ay sonra bulundu
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        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 50 bini aşkın kişinin can verdiği depreme Hatay'ın İskenderun ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde yakalanan Merve Ateş'in anne ve babası enkazda kalarak hayatını kaybetti.

        Ailesiyle birlikte yaşadığı evlerinin enkazında Merve Ateş'e ait herhangi bir ize rastlanmadı. Genç kızdan acı haber felaketin 18. ayında geldi ve DNA eşleşmeleri ile resimlerle yapılan kontroller sonucunda Ateş'in cenazesinin İskenderun ilçesinde bulunan Çankaya Mezarlığı'na "Yağmur Uçmaz" ismiyle defnedildiği fark edildi.

        Mezarı açılan Merve Ateş'in naaşında kendisine ait kolye ve eşyalara rastlanırken 2. kez yapılan DNA'da kesin sonuç ortaya çıktı.

        Ateş'in naaşı ablaları tarafından Arsuz ilçesi Kışla Mahallesi Mezarlığı'na babasının ve annesinin yanına nakledildi.

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        Kardeşinin naaşının bulunmasına destek verenlere teşekkürlerini dile getiren Merve Ateş'in ablası İlknur Karaca, "6 Şubat'tan bu yana kız kardeşim Merve Ateş kayıptı. Hiçbir yerde ulaşamamıştık. 18 ay sonra çok şükür, mezarını bulduk. Bunun şükrünü ediyoruz. Kız kardeşimi biz hep sağ aradık, fakat ölmüş olabileceği ihtimalini de bulunduruyorduk. Ama kimsesizler mezarlığı tarandığında DNA'larda eşleşme de olmadı. Bundan 5 ay kadar önce İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'nın verdiği destekle kurulan arama komisyonuyla kardeşimin mezarı bulundu, rabbim razı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

        "BİZ KARDEŞİMİZİ MERVE ATEŞ OLARAK ARARKEN YAĞMUR UÇMAZ OLARAK DEFNEDİLMİŞ"

        Kardeşinin Yağmur Uçmaz ismiyle defnedildiğini ifade eden Karaca, "Biz kardeşimizi Merve Ateş olarak aradık ama fakat Yağmur Uçmaz olarak defnedilmiş. Savcılıktan bize gelen haberle fotoğrafın eşleşip eşleşmediğini öğrenmek istediklerini söylediler. Yağmur Uçmaz adına tutulan kayıtta fotoğrafta kız kardeşimin fotoğrafı vardı. Farklı isimle defnedilmiş. Biz hep kimsesizler mezarlığında aradık ama Yağmur Uçmaz olarak defnedilmiş." diye konuştu.

        "KARDEŞİMİN 20 AY SONRA MEZARI OLDU"

        Depremden bu yana umutla aradığı kardeşinin 20 ay sonra bir mezarı olduğunu belirten Karaca, "Mezarda Yağmur Uçmaz olarak defnedilen kişinin kız kardeşim olduğundan emin olmak için tekrar DNA istedik. Mezar bundan 2 hafta önce açıldı. Mezarın başında açıldığında eniştem vardı. DNA'ya gerek kalmadan üzerinden kardeşimin kolyesi çıktı. DNA sonucunda da kız kardeşim Merve Ateş olduğu çıktı. Bundan 3-4 gün öncesinde de kız kardeşimin mezarını annemin ve babamın yanına taşıdık. Yani çok şükür bulduk, bir mezar taşı olsun istemiştik ve rabbime şükürler olsun, artık bir mezarı var. Kardeşimin 20 ay sonra mezarı oldu, duasını edebileceğiz" ifadelerini kullandı.

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        #kahramanmaraş depremi
        #Hatay
        #Cenaze
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