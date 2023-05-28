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Merve Dizdar'a tebrik yağdı

Cannes Film Festivali'nde rol aldığı 'Kuru Otlar Üstüne'deki rolüyle 'En İy Kadın Oyuncu' dalında ödüle layık görülen Merve Dizdar'a tebrik yağdı

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  • Merve Dizdar'a tebrik yağdı - Magazin haberleri

    Merve Dizdar, 76'ncı Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı 'Kuru Otlar Üstüne' adlı filmdeki rolüyle 'En İyi Kadın Oyuncu dalında ödüle layık görüldü.  
  • Merve Dizdar'a tebrik yağdı - Magazin haberleri

    Merve Dizdar, böylelikle Cannes Film Festivali'nde oyuncu olarak ödül kazanan 3'üncü Türk oldu. 
  • Merve Dizdar'a tebrik yağdı - Magazin haberleri

    Bu dalda ilk ödülleri, yine Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği 'Uzak' ile 2003'te Mehmet Emin Toprak ile Muzaffer Özdemir kazandı. 

    Merve Dizdar, 20 yıl aradan sonra aynı ödüle sahip olarak büyük bir gurur ve mutluluk yaşattı. 

    Merve Dizdar, duygularını şöyle dile getirdi: Filmde canlandırdığım 'Nuray' karakteri inandığı şeyler ve varoluşu için mücadele veren ve bu uğurda bedeller ödemek zorunda bırakılmış bir kadın. Onu tanımak ve anlamak için uzun uzun çalışmak isterdim ama ne yazık ki yaşadığım coğrafyada bir kadın olmak 'Nuray’ın ve Nurayların duygusunu doğduğu günden beri ezbere bilmeyi gerektiriyor. Bu ödülü, 'Nuray' ve onun gibi kadınların mücadelesine güç verebilmek için ve bu ödülü kendisine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen güzel tüm kız kardeşlerim ve Türkiye’de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum.

    Merve Dizdar'a tebrik yağdı. 
  • Merve Dizdar'a tebrik yağdı - Magazin haberleri

    Kemal Kılıçdaroğlu
    Cannes Film Festivali’nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazanan Merve Dizdar'ı yürekten kutluyorum. Türkiye’de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara bugün hep birlikte demokrasiyi armağan edeceğiz.
  • Merve Dizdar'a tebrik yağdı - Magazin haberleri

    Oyuncular Sendikası
    Üyemiz sevgili Merve Dizdar, Cannes Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazandı. Meslektaşımızı tebrik ediyoruz. 
  • Merve Dizdar'a tebrik yağdı - Magazin haberleri

    Serenay Sarıkaya
    İnanılmaz, olağanüstü bir haber. Tebrikler güzelim. 
  • Merve Dizdar'a tebrik yağdı - Magazin haberleri

    Hülya Koçyiğit
    Sevgili Merve, seni gönülden tebrik ediyorum. Başarın ve alkışın bol olsun. 
  • Merve Dizdar'a tebrik yağdı - Magazin haberleri

    Devrim Yakut
    Canım Merve, gururla göğsümüz kabardı.  Yolun açık olsun. Hep hayallerinin peşinde, hep daha ileriye...
  • Merve Dizdar'a tebrik yağdı - Magazin haberleri

    Cem Yılmaz
    Tebrikler Merve. 
  • Merve Dizdar'a tebrik yağdı - Magazin haberleri

    Gülşen Bubikoğlu
    Merve Dizdar... Bu genç oyuncuyu yürekten kutluyorum, tebrikler. 
  • Merve Dizdar'a tebrik yağdı - Magazin haberleri

    Eylem Kaftan
    Türkiye'deki kız kardeşlerin çok mutlu ve çok gururlu.
  • Merve Dizdar'a tebrik yağdı - Magazin haberleri

    İbrahim Büyükak
    Helal olsun Merve Dizdar. 
  • Merve Dizdar'a tebrik yağdı - Magazin haberleri

    Süha Uygur
    Göğsümüzü kabarttın, gözlerimizi yaşarttın. Teşekkürler. 
  • Merve Dizdar'a tebrik yağdı - Magazin haberleri

    Ata Demirer 
  • Merve Dizdar'a tebrik yağdı - Magazin haberleri

    Gupse Özay

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