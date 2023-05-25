"BENİ YA BÖYLE SEVECEKSİNİZ YA DA SEVMEYECEKSİNİZ"

Merve Dizdar, kıyafetiyle ilgili yapılan eleştirilere sosyal medya hesabından yayımladığı video ile yanıt verdi. 36 yaşındaki Dizdar, şu ifadeleri kullandı: Yorumlarınızı okudum. O kadar çok 'İğrenç, rezil, rüküş, bizi böyle mi temsil ettin, berbat bir seçim' diye yazanlar var. Aşırı üzülmüşsünüz. Üzülmeyin. Ben çok mutluyum. Bu konu tartışmaya kapalı. Ya beni böyle seveceksiniz, kabul edeceksiniz ya da beni sevmeyeceksiniz.