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Merve Dizdar sitem etti: Beni ya böyle seveceksiniz ya da sevmeyeceksiniz

Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği 'Kuru Otlar Üstünde' filminin gösterimi için Cannes Film Festivali'ne giden oyuncu Merve Dizdar, kıyafetini eleştirenlere yanıt verdi: Beni ya böyle seveceksiniz ya da sevmeyeceksiniz 

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  • Merve Dizdar 'rüküş' eleştirilerine sitem etti: Beni ya böyle seveceksiniz ya da sevmeyeceksiniz - Magazin haberleri

    Bu yıl 76'ncısı düzenlenen Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın 'Kuru Otlar Üstüne' filminin gösterimi geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi.  

    Özel gösterime Nuri Bilge Ceylan ile eşi Ebru Ceylan'ın yanı sıra filmin oyuncuları Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar, Musab Ekici, Ece Bağcı, Cengiz Bozkurt, Münir Can Cindoruk, Elif Ürse, Erdem Şenocak, Elit Andaç Çam ve Nalan Kuruçim katıldı.
  • Merve Dizdar 'rüküş' eleştirilerine sitem etti: Beni ya böyle seveceksiniz ya da sevmeyeceksiniz - Magazin haberleri

    Merve Dizdar'ın özel gösterim için tercih ettiği kıyafeti sosyal medya kullanıcıları tarafından bir hayli rüküş bulundu.

  • "BENİ YA BÖYLE SEVECEKSİNİZ YA DA SEVMEYECEKSİNİZ"

    Merve Dizdar, kıyafetiyle ilgili yapılan eleştirilere sosyal medya hesabından yayımladığı video ile yanıt verdi. 36 yaşındaki Dizdar, şu ifadeleri kullandı: Yorumlarınızı okudum. O kadar çok 'İğrenç, rezil, rüküş, bizi böyle mi temsil ettin, berbat bir seçim' diye yazanlar var. Aşırı üzülmüşsünüz. Üzülmeyin. Ben çok mutluyum. Bu konu tartışmaya kapalı. Ya beni böyle seveceksiniz, kabul edeceksiniz ya da beni sevmeyeceksiniz.
  • Merve Dizdar 'rüküş' eleştirilerine sitem etti: Beni ya böyle seveceksiniz ya da sevmeyeceksiniz - Magazin haberleri

    "KÜÇÜKLÜĞÜMDEN BERİ BÖYLEYİM"

    Ben böyle seviyorum. Eminim siz olsanız daha şık olursunuz. Ama ben kendimi böyle iyi hissettim. İçinde o kadar iyi hissediyordum ki bu benim için daha önemli. Küçüklüğümden beri böyleydim. Beni böyle kabul edeceksiniz.
  • Merve Dizdar 'rüküş' eleştirilerine sitem etti: Beni ya böyle seveceksiniz ya da sevmeyeceksiniz - Magazin haberleri

    "BU KIZA ETKİ ETMİYOR"

    Merve Dizdar, sözlerine şu şekilde devam etti: Yorulmayın boşuna. Başka işiniz gücünüz vardır. Belli ki bu kıza etki etmiyor bu. Mutluyum ben merak etmeyin.

    Nuri Bilge Ceylan, kariyer rekorunu bir dakika geliştirdi... haberini okumak için tıklayınız

    Fotoğraflar: Shutterstock, Instagram

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