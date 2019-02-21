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"Hesabımı sosyal medyacımla tekrar geri aldım ama sizin içeri girmeniz için elimden gelenin fazlasını yapıcam. Bütün özel şeylerimi paylaşman direkt suç, bittiniz! Nerede büyüdüm, nerede yaşadım hiç önemli değil ama özel mesajlarımı paylaşmanız direkt suç.