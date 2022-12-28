Meryem'i kafede katletmişti! O cani yakalandı!

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Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde, 13 Kasım günü kan donduran bir olay meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Meryem Sevim (21) arkadaşlarıyla kafede otururken, eski sevgilisi Musa S. tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

Katil zanlısı Musa S. cezaevine gönderildi.

VÜCUDUNA 9 KURŞUN İSABET ETTİ

Vücuduna 9 kurşun isabet eden Meryem Sevim kanlar içinde yığılırken, Musa S. olay yerinden kaçtı.

GENÇ KIZ MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastaneye kaldırılan genç kız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Diyarbakır Asayiş Şube ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

BARAKADA GİZLENİYORDU YAKALANDI

Katil zanlısı Musa S.’nin uyuşturucudan da sabıka kaydı olduğu için iki birim ortak çalışma yaptı. Yapılan takip sonucu şüphelinin bir köyde barakada gizlendiği tespit edildi. Düzenlenen operasyonla katil zanlısı yakalandı.

"MEZARDA İNTİHAR EDECEKTİM"

Katil zanlının üzerinden ruhsatsız bir silah ve kardeşinin kimliği çıktı. Polise verdiği ilk ifadesinde, "Yakalanmasaydım. Meryem’in mezarına gidip intihar edecektim" dediği öğrenildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan katil zanlısı adliyeye sevk edildi. Musa S. mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.