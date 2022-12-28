Meryem'i kafede katletmişti! O cani yakalandı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Meryem Sevim cinayeti | Son dakika haberi: Meryem'i kafede katletmişti! O cani yakalandı!
ABONE OL

Meryem'i kafede katletmişti! O cani yakalandı!

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde iki hafta önce, bir kafede arkadaşlarıyla birlikte oturan 21 yaşındaki Meryem Sevim’i öldüren katil zanlısı Musa S. düzenlenen operasyonla yakalandı

Meryem Sevim cinayeti | Son dakika haberi: Meryem'i kafede katletmişti! O cani yakalandı!
Sesli dinlemek için tıklayınız.
0:00 / 0:00

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde, 13 Kasım günü kan donduran bir olay meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Meryem Sevim (21) arkadaşlarıyla kafede otururken, eski sevgilisi Musa S. tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

Katil zanlısı Musa S. cezaevine g&ouml;nderildi.
Katil zanlısı Musa S. cezaevine gönderildi.

VÜCUDUNA 9 KURŞUN İSABET ETTİ

Vücuduna 9 kurşun isabet eden Meryem Sevim kanlar içinde yığılırken, Musa S. olay yerinden kaçtı.

GENÇ KIZ MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastaneye kaldırılan genç kız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Diyarbakır Asayiş Şube ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

BARAKADA GİZLENİYORDU YAKALANDI

Katil zanlısı Musa S.’nin uyuşturucudan da sabıka kaydı olduğu için iki birim ortak çalışma yaptı. Yapılan takip sonucu şüphelinin bir köyde barakada gizlendiği tespit edildi. Düzenlenen operasyonla katil zanlısı yakalandı.

"MEZARDA İNTİHAR EDECEKTİM"

Katil zanlının üzerinden ruhsatsız bir silah ve kardeşinin kimliği çıktı. Polise verdiği ilk ifadesinde, "Yakalanmasaydım. Meryem’in mezarına gidip intihar edecektim" dediği öğrenildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan katil zanlısı adliyeye sevk edildi. Musa S. mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Mehmet Uçum'dan erken seçim tarihi açıklaması
GÜNDEM Mehmet Uçum'dan erken seçim tarihi açıklaması
Başkent'teki 'Gezi davasında' karar çıktı!
GÜNDEM Başkent'teki 'Gezi davasında' karar çıktı
SON DAKİKA | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan belediyelere yapılan terör soruşturması hakkında açıklama
GÜNDEM İçişleri Bakanı Soylu'dan terör soruşturması hakkında ...
HAVA DURUMU | Meteoroloji açıkladı! 31 Aralık yılbaşında ve 1 Ocak yeni yılın ilk günü yurtta hava durumu nasıl olacak?
GÜNDEM Meteoroloji açıkladı! Yılbaşında ve yeni yılın ilk ...
75 metreden akan Susuz Şelalesi'nde donma
GÜNDEM 75 metreden akan Susuz Şelalesi'nde donma
Stevia bitkisi üretiminin yaygınlaşması için çalışıyor
GÜNDEM Stevia bitkisi üretiminin yaygınlaşması için ...
İstanbul'da can pazarı! Önce kızını attı, sonra kendisi atladı - Son dakika haberi
GÜNDEM İstanbul'da can pazarı! Önce kızını attı, sonra ...
SON DAKİKA HABERİ: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu davasında gerekçeli karar açıklandı! Mahkemeden 17 sayfalık gerekçeli karar yazısı
GÜNDEM İmamoğlu davasında gerekçeli karar açıklandı
YEMEK ÜCRETİ 2023 | Yemek ücreti ne zaman açıklanacak? Günlük yemek ücreti ne kadar, kaç TL olacak?
GÜNDEM Günlük yemek ücreti ne kadar olacak?
Yedikuyular Kayak Merkezi'nde hedef 500 bin ziyaretçi
GÜNDEM Yedikuyular Kayak Merkezi'nde hedef 500 bin ziyaretçi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.