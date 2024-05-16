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        Haberler Magazin Meryem Uzerli, Cannes Film Festivali'nde boy gösterdi - Magazin haberleri

        Meryem Uzerli'nin Cannes tarzı

        Bu yıl 77'ncisi gerçekleştirilen Cannes Film Festivali'ne katılan Meryem Uzerli, kırmızı halı seremonisinde dikkatleri üzerine çekerken iki konu üzerinde bir hayli olumsuz yorum aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2024 - 08:59 Güncelleme: 16.05.2024 - 08:59
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        Dünyanın bir çok ülkesinden ünlü sinemacıların katıldığı Cannes Film Festivali, her yıl olduğu gibi bu yıl da görkemli bir açılışla başladı.

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        Açılış gecesine katılan Meryem Uzerli, kırmızı halı seremonisinde dikkatleri çekti.

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        Payetli bir elbise giymeyi tehcih eden Meryem Uzerli hakkında iki konu üzerinde olumsuz yorum yapıldı.

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        O yorumlardan biri; güzelliğini estetik ameliyatlara kurban etmesi. İkincisi ise Cannes Film Festivali'nin açılışı için son derece rüküş bir elbise giymesi.

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        Cannes Film Festivali’nin açılış töreninin ardından jüri için 'Photocall'' etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe; (soldan- sağa) Juan Antonio Bayona, Hirokazu Kore-eda, Ebru Ceylan, Nadine Labaki, Pierfrancesco Favino, Greta Gerwig, Fransız Eva Green, Lily Gladstone ve Omar Sy katıldı.

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        Öte yandan; Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ve Boğaziçi Kültür Sanat Vakfının organizasyonuyla, Türk sineması 77. Cannes Film Festivali'nde tanıtılıyor. Vakıftan yapılan açıklamaya göre, festivalde, Türkiye'nin kültürel mirasını dünyaya tanıtmak ve Türk sinemasının marka değerini vurgulamak için Türkiye standı kuruldu.

        Filmlerden örneklerle Türk sinemasının zenginliği, Türk sinemasının önde gelen isimlerinin katılımıyla ziyaretçilere sunulacak. Yeni sinema yasası ile yürürlüğe giren ve yabancı film yapımcılarına Türkiye'de harcadıkları tutarın yüzde 30'una kadarının iade edilebilmesine imkan sağlayan destekler anlatılarak, doğal plato özelliği sayesinde önemli film çekim merkezlerinden biri olan Türkiye'nin bu alandaki rekabet gücü vurgulanacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ogün Şanlıer, Cannes Film Festivali'nde gerçekleştirilecek bu adımla Türk sinemasının küresel arenadaki varlığını güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

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        Cannes'daki Türkiye standında incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, festivalin dünya sinemasının önemli bir vitrini olarak, Türk sinemasının uluslararası alandaki varlığını güçlendirmek için mükemmel bir platform sunduğu değerlendirmesini yaptı.

        Festivalde, Türkiye'nin sinema endüstrisi ve film yapımcılığı hakkında bilgi vermek için özel bir etkinlik de düzenlenecek.

        #Meryem Uzerli
        #Cannes Film Festivali
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