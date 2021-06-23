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İŞKUR, mesleki rehberlik ve danışmanlık alanında görevleri ve/veya çalışmaları bulunan tüm kurum kuruluşları bir mutabakat çerçevesinde bir araya getirerek mesleklerin en doğru ve güvenilir şekilde tanımlanmasını sağlamak, kurumlar arası işbirliğini güçlendirmek ve bilgi alışverişini temin etmek amacıyla MEDAK’ın 90. Toplantısı’nın 23 Haziran 2021 tarihinde çevrim içi gerçekleştirileceğini bildirdi.

3 ayda bir düzenli olarak toplanan Komisyonda 1000. meslek olarak geleceğin mesleklerinden biri olmaya aday olan “Yapay Zekâ Mühendisliği” onaya sunulacak. Yapay zekâ mühendisliği ile birlikte çocuk koruma ve bakım hizmetleri teknikeri, enerji teknikeri/elektrik enerjisi teknikeri, elektronik ticaret ve yönetimi uzmanı, makine zabiti/ sınırlı makine zabiti, hukuk büro yönetimi ve sekreteri, maden teknisyeni, sağlık turizmi işletmecisi, silah sanayi teknikeri, tapu ve kadastro uzmanı, ziraat mühendisi (tarımsal yapılar ve sulama)’nın bulunduğu 10 adet meslek bilgi dosyası daha görüşülerek onaya sunulacak.



Başkanlığı ve sekretaryası İŞKUR tarafından yürütülen MEDAK üç ayda bir olmak üzere bir yılda toplam 4 kez toplanıyor. Bugüne kadar düzenlenen 89 MEDAK toplantısında 992 meslek bilgi dosyası onaylanarak kabul edildi.