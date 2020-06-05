HABERTURK.COM

Tüm dünyayı saran COVID-19’un etkisini hafifletmesiyle birlikte işyerine dönüş süreci hız kazandı. İş yerleri için yeni çalışma düzenine uyum sağlama ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturma ihtiyacı öne çıktı. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS),yeni çalışma düzenine yön veren örnek uygulamalar geliştirdi. İşe dönüşe uyum sürecinde 12 temel adımda neler yapılması gerektiğiyle ilgili 211 maddenin yer aldığı “COVID-19 Sonrası İşe Dönüş Yaklaşımı” rehberinde MESS üyeleri ve MESS ekosistemindeki partnerlerin görüş, yönlendirme ve uygulamalarından yararlanıldı. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü gibi kuruluşların yanı sıra, MESS’in iş ortaklarından Dünya Ekonomik Forumu, Fraunhofer Enstitüsü, McKinsey ve Kearney gibi kurumlar, çalışmanın referans noktasını oluşturdu. Türkiye ve dünyadan farklı ölçekteki pek çok şirketten ve MESS üyelerinden uygulamalar ve bilgiler tek bir dokümanda toplandı.

'TÜRKİYE'DEKİ EN KAPSAMLI ÇALIŞMAYI HAZIRLADIK'

MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, “Salgının düşüş eğilimine geçmesi ve işyerlerinin yeniden açılması, önlemlerin hafifletileceği anlamına gelmiyor. Aksine; önlemleri hayatın merkezine alan yeni bir düzenin başlangıcı anlamına geliyor. Hazırladığımız ‘COVID-19 Sonrası İşe Dönüş Yaklaşımı’ adlı çalışmayla yeni çalışma düzeni için, iş dünyasına yol göstermeye devam ediyoruz. Bu konuda dünyadaki en iyi kurumlarla çalışıp, bu alanda Türkiye’deki en kapsamlı çalışmayı hazırladık. Rehberde, işe dönüşe uyum sürecinde 12 temel adımda neler yapılması gerektiğiyle ilgili 211 madde yer alıyor. Teknoloji ve dijitalleşmeyi ön plana alan tavsiye, iyi uygulama ve düzenlemeleri bir araya getirdiğimiz çalışma, yeni düzen için referans bir doküman. Hayata geçirdiğimiz proje ve uygulamalarımızla amacımız, ülkemizin bu süreçten güç kazanarak çıkması. Ülkemizin geleceğin normalinde üretim merkezi olması için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

'DÖNÜŞÜME KENDİMİZDEN BAŞLADIK'

MESS’in dönüşüme kendinden başladığını belirten Akkol, kapsamlı ve teknolojiyi merkeze alan tedbirlerle 1 Haziran itibariyle yeni çalışma düzeninde faaliyete geçtiklerini söyledi. Akkol,Türkiye'nin salgın sürecinden güç kazanarak çıkması için projeler hayata geçirdiklerini, yeni uygulamalar devreye almaya devam edeceklerini belirtti. MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, işyerine dönüş sürecinde MESS’in aldığı önlemleri şöyle sıraladı:

'OFİSTE DE OLSAK TOPLANTILARIN YARISI ONLINE OLACAK'

''Salgının başından itibaren uzaktan çalışmaya geçen öncü organizasyonlardan biri olduk. Ofiste de olsak toplantılar online olacak. Salgın tamamen ortadan kalkıp her şey normale döndüğünde de yönetim kurulu toplantıları başta olmak üzere tüm kritik toplantıların en az yarısı online yapılacak.

'HAFTADA 1 GÜN OFİS DIŞINDAN ÇALIŞACAĞIZ'

Uzaktan çalışma, standart çalışma düzenimizin parçası oldu. Haftada 1 gün ofis dışından çalışıyoruz.

TOPLANTILARA KADIN KOTASI

Karar alma süreçlerine kadın çalışma arkadaşlarımızın aktif katılımı yeni dönemde başarının en önemli kriterlerinden biri. Kadınların olmayacağı bir toplantının bizi doğru kararlara götüremeyeceği gerçeğinden yola çıkarak kadın çalışma arkadaşlarımızın olmadığı bir toplantı yapmamaya karar verdik.

'TÜM PAKETLER DEZENFEKTE EDİLECEK'

Hijyen kurallarını teknolojiyi merkeze alarak bir üst seviyeye taşıdık. UV ve UVL sistemleri ile servis araçlarını ve ofise gelen tüm paketleri kapsamlı şekilde dezenfekte etmeye başladık.

'SERVİSLERDE KOLTUKLAR İSME ÖZEL OLACAK'

MESS çalışanları toplu taşıma kullanmayacak. Servislere alınacak çalışan sayısı sosyal mesafe kuralına göre belirlenecek. Koltuklar, isme özel ayrılacak.