MESS ücret artışı teklifini yüzde 60’a yükseltti Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), metal sektöründe devam eden Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde teklifini revize ettiğini açıkladı. MESS, 1 Eylül 2023'ten itibaren geçerli olacak ilk 6 aylık ücret artışı için teklifini yüzde 60'a yükseltti. MESS'ten yapılan açıklamada, "1 Eylül 2023 tarihinden itibaren geçerli olan ilk 6 ay için, enflasyon yüzde 30 iken, biz aynı dönem için yüzde 60 ücret artışı teklif ediyoruz. Mart ayında beklenen ikinci 6 aylık enflasyon ile birlikte, 1 yıllık toplam gelir artışı Mart 2024 itibariyle yüzde 110 seviyelerini geçiyor. Böylelikle, anlaşma olması durumunda MESS işçisi Ocak ayında geriye dönük olarak yaklaşık brüt 55 bin TL maaş farkı alacak, Ocak 2024 maaşı ile birlikte alınacak toplam ödeme ise yaklaşık brüt 90 bin TL seviyesine ulaşacaktır" denildi

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş Sendikaları arasında MESS üyesi 235 şirketin 450’yi aşan işyerini kapsayan yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam ediyor.

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşı sağlanması amacıyla, ücret artışı teklifini yeniden revize etti.

Buna göre MESS, 4 Ocak 2024 tarihinde revize ücret artışı teklifini, çalışanları temsil eden Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş Sendikalarına iletti.

MESS, yeni dönem için 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde ilk 6 ay için yüzde 30’luk enflasyona karşılık, yüzde 35 olarak verdiği ücret artışı teklifini 29 Aralık 2023 tarihinde yüzde 50’ye yükseltmişti. 4 Ocak 2024 tarihinde ise yüzde 60’a yükseltti. Böylece, ikinci 6 aylık dönemde beklenen TÜFE dikkate alındığında, MESS tarafından uçtan uca yıllık yaklaşık yüzde 110 artışa tekabül eden bir teklif yapılmış oldu. Buna göre, MESS işçisinin sosyal haklarla birlikte aylık ortalama brüt kazancı 1 Mart 2024 itibariyle yaklaşık 47 bin TL seviyesine gelecektir (Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı ve Yıllık İzin yardımları hariç). Anlaşma olması durumunda, 4 aylık birikmiş ücret farkları ve yeni maaşıyla birlikte, MESS işçisi Ocak ayında ortalamada yaklaşık brüt 90 bin TL’lik bir toplu para almış olacaktır" denildi.

'SÜRDÜRÜLEBİLİR REFAHI SAĞLAMAK ÖNCELİĞİMİZ'

MESS kamuoyu ile paylaştığı açıklamasında, devam eden toplu iş sözleşmesi sürecinde gelinen nokta da değerlendirildi.

Açıklamada, "Toplu İş Sözleşmesi sürecini büyük bir hassasiyet içinde yürütüyoruz. Hem çalışanlarımızın hem de işverenlerimizin beklentilerini dikkate alarak, ortak bir zeminde uzlaşmaya gayret gösteriyoruz. Küresel rekabet ortamı içerisinde sektörümüzde istihdamı korurken, sürdürülebilir refahı sağlamak önceliğimiz. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi sektörümüzün önünü açacak bir toplu iş sözleşmesini, muhatabımız olan üç işçi sendikası ile uzlaşıyla aynı anda imzalamak istiyoruz. Bu kapsamda, her üç işçi sendikasının da tüm taraflar için zorlu geçen bu süreçte gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz. MESS olarak, çalışma hayatına her zaman “ben değil biz” anlayışıyla yaklaşıyoruz. Bu kapsamda, sadece ücret değil, aynı zamanda sosyal haklara da büyük önem veriyoruz. Sektörlerde örnek gösterilen, tüm çalışanlara ücretsiz özel sağlık sigortası, çalışma arkadaşlarımızın meslek liselerinde okuyan çocuklarına koşulsuz ve karşılıksız burslar, ücretsiz eğitim ve tatil imkanları, günlük harcamalarda indirim ve nakit iade sağlayan avantaj programı gibi birçok faydayı da sunmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.