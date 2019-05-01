UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final turu ilk maçında Liverpool'u konuk edecek olan Barcelona'da Lionel Messi ile ilgili bir detay göze çarpıyor.

Barcelona'da attığı gollerle rekorları alt üst eden Arjantinli yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar Liverpool'a karşı forma giydiği iki maçta da golle buluşamadı. 2006-07 sezonunda Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile karşılaşan Barcelona'da iki maçta da görev yapan futbolcu gol atamazken o sezon çeyrek final biletini alan taraf Liverpool olmuştu.

Liverpool'a karşı Şampiyonlar Ligi'nde golü bulunmayan Lionel Messi, aynı durumu birkaç farklı takıma karşı daha yaşıyor. 31 yaşındaki futbolcu, Barcelona formasıyla bugüne kadar Şampiyonlar Ligi'nde Rubin Kazan ve Atletico Madrid'e karşı dört, Inter'e karşı üç, Benfica'ya karşı iki, Udinese'ye karşı ise bir maç oynadı ancak bu takımlara da gol atamadı.

Kariyerinde en fazla gol attığı ikinci takım olan Atletico Madrid'e karşı Şampiyonlar Ligi'nde 4 maç oynayıp golle buluşamayan Lionel Messi'nin bu istatistiği dikkat çekiyor.