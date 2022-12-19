Arjantin, 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde normal süresi 2-2, uzatma bölümü 3-3 tamamlanan maçta Fransa'yı penaltılarda 4-2 yenerek şampiyon oldu.
2 gol atan Messi maça damgasını vururken, seri penaltı atışlarındaki golü ise ilginç bir detay olarak öne çıktı.
Messi'nin penaltıdaki vuruşu ile Maradona'nın 1990 Dünya Kupası'nda kullandığı penaltının birebir aynı olduğu ortaya çıktı.
İşte Maradona ve Messi'nin 32 yıl arayla attığı iki penaltı golü:
— Abokr Omar 🏆🇦🇷 (@Abokr10) December 11, 2022
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