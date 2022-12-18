Uzatma bölümünde de eşitlik bozulmadı ve penaltı atışlarına gidildi. Penaltılarda Fransa'ya 4-2 üstünlük kuran Arjantin, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Uzun yıllardır bir arada oynayan Angel Di Maria ve Messi, birlikte dördüncü kez kupa kazanma sevinci yaşadılar. 2005'te U20 Dünya Kupası'nı kazanan ikili, 2008'de bu kez Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya elde etti.