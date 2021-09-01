MESS’ten işçilere özel kart 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) üye işyerlerindeki 200 binden fazla çalışanı için yeni hizmeti MESST Kart’ı düzenlediği lansmanda duyurdu. MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, “MESST Kart, üyelerimizin işyerlerinde çalışmakta olan arkadaşlarımız için daha fazla katma değer yaratacak bir proje. MESST Kart’ı çalışma arkadaşlarımızı mutlu edecek, onlara avantaj ve fırsatlar sunan bir program olarak tasarladık” dedi.

MESS ÜYELERİNE TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)'ten yapılan açıklamada; Türk sanayisinin lider şirketlerinden oluşan 250’yi aşkın üye işyerindeki 200 binden fazla çalışana dokunacak yeni hizmetleri devreye almaya yönelik çalışmaların yürütüldüğü, bu çalışmaları kapsamında yer alan MESS Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, MESS üye işyerlerindeki çalışanların tedavi ve ameliyat masraflarını karşılamalarını sağladığı belirtildi. MESS Yarınım programı kapsamında ise üye işyerlerindeki çalışanların meslek lisesinde okuyan 25 bin çocuğa burs verildiği ve verilmeye devam ettiği ayrıca çalışanların sağlığı için online diyetisyen hizmeti sunulduğu açıklandı.

"KATEGORİ VE MARKALARI ÇEŞİTLENDİREREK GELİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

MESST Kart’ın, MESS üyesi işyeri çalışanlarının günlük hayatına dokunacağına ve aile bütçelerine katkı sağlayacağına inandığını belirten Akkol “MESST Kart kullanıcıları ister mağazalarda ister online alışveriş platformlarında yüzlerce anlaşmalı markaya özel indirimler ve nakit iade fırsatlarından faydalanabiliyor. Lansmana özel birçok kampanya hazırladığımız projemizi, kategorileri ve markaları çeşitlendirerek geliştirmeye devam edeceğiz. MESST Kart, Türkiye’de ilk kez kredi kartı ve banka kartı tanımlama fonksiyonuna sahip bir ön ödemeli kart olarak da fark yaratıyor. Çalışma arkadaşlarımızın da görüşleri ve önerileri doğrultusunda projemizi büyütmeye devam ederek MESST Kart ile yapılan işlem hacminin ve dolayısıyla çalışanlarımıza faydasının da aynı oranda artmasını hedefliyoruz” dedi.

MESST Kart, Türkiye’de ilk kez ön ödemeli bir karta kredi kartı veya banka kartı tanımlama özelliğine sahip. Kullanıcılar cebindeki nakit paraya dokunmadan kredi kartı bakiyesinden otomatik olarak ödeme gerçekleştirerek nakit iade kazanabilecek. MESST Kart’a tanımlanacak olan banka ya da kredi kartıyla ödemeler otomatik olarak kolayca yapılabilecek. MESST Kart kullanıcıları ister mağazalarda ister online alışveriş platformlarında restorandan markete, mobilyadan giyime yüzlerce anlaşmalı markaya özel indirimlerden ve nakit iade fırsatlarından yararlanabilecek.

MESST Kart ile eşleştirilen kredi kartı veya banka kartı bilgileri, Mastercard altyapısı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mevzuatlarına tam uyum ile uluslararası geçerliliği olan kart koruma güvencesi ile korunduğu açıklandı. MESST Kart işlemlerininin ise; Apple, Google ve Huawei uygulama mağazalarının herhangi birinden kolaylıkla indirilebilen mobil uygulama üzerinden yapıldığı belirtildi