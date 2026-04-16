Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Mesud Pezeşkiyan, Asım Munir ile görüştü | Dış Haberler

        Mesud Pezeşkiyan, Asım Munir ile görüştü

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Munir ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Nisan 2026 - 22:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran ile Washington arasındaki görüşmelere arabuluculuk yapan Pakistan'ın Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Munir'i kabul etti.

        İran devlet televizyonunun haberine göre, Pezeşkiyan ile Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir başkent Tahran'da görüştü.

        Görüşmenin içeriğine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

        Genelkurmay Başkanı Munir başkanlığındaki Pakistanlı heyet, dün Tahran-Washington arasında planlanan ikinci tur görüşmelerle ilgili istişarelerde bulunmak ve ABD'nin mesajını İran'a iletmek için Tahran’ı ziyaret etmişti.

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi tarafından karşılanan Münir başkanlığındaki Pakistan heyeti, bugün İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile de görüşmüştü.

        Kalibaf, Munir ile görüşmesinde, İran ve tüm bölge için kapsamlı bir barış aradıklarını belirterek, "Umarım savaşı başlatan ve şimdi de onu durdurmak için çok çabalayanlar, geçmişteki güvensiz davranışlarına gerçekten son verirler." demişti.

        İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, üst düzey İranlı bir yetkilinin açıklamalarına dayandırdığı haberinde, Tahran'ın, Munir başkanlığındaki heyet ile görüştükten sonra ABD ile müzakerelerin sonraki aşaması için karar vereceğini duyurmuştu.

        *Fotoğraf: İran Cumhurbaşkanlığı (AA)

