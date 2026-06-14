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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Meta, Pekin’in talebiyle 2 milyar dolarlık Manus anlaşmasını feshediyor

        Meta, Pekin’in talebiyle 2 milyar dolarlık Manus anlaşmasını feshediyor

        Meta, Çin merkezli yapay zeka girişimi Manus ile yaptığı 2 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını geri çevirme sürecini başlattı. Operasyonel ayrılık, veri paylaşımının durdurulması ve iç sistemlerden kesme adımlarıyla somutlaşan bu gelişme, Pekin'in ulusal güvenlik gerekçesiyle verdiği elden çıkarma emrine uyum anlamına geliyor. DeepSeek'in yeni güçlü versiyonunu yayınladığı dönemde hızlanan yapay zeka yarışı, ABD-Çin teknolojik ayrışmasını ve Beijing'in stratejik AI teknolojileri üzerindeki sıkı kontrolünü bir kez daha gözler önüne seriyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Haziran 2026 - 13:40 Güncelleme:
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        Meta, 2 milyar dolarlık Manus anlaşmasını feshediyor

        Geçtiğimiz günlerde Çinli yapay zeka şirketi DeepSeek’in yeni güçlü versiyonunu yayınlaması, sektördeki hızlı ilerlemeyi bir kez daha gündeme taşıdı. Ancak bu teknolojik atılımlar, beraberinde önemli güvenlik risklerini de getiriyor. Özellikle ABD ve Çin arasında süren stratejik rekabette kritik teknolojilerin kontrolü büyük önem kazanıyor. İşte bu bağlamda Meta Platforms, Pekin’in ulusal güvenlik gerekçesiyle talep ettiği 2 milyar dolarlık Manus anlaşmasının feshi yönünde somut adımlar attı.

        OPERASYONEL AYRILIK BAŞLADI

        Meta, Manus’u iç sistemlerinden tamamen kesti. Çalışanların Manus araçlarını iç projelerde kullanması engellendi ve iki şirket arasındaki veri paylaşımı durduruldu. Bloomberg’un haberine göre bu hamle, Beijing’in yaklaşık iki ay önce verdiği elden çıkarma emrine uyum için atılan en somut adım olarak öne çıkıyor.

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        MANUS BAĞIMSIZLAŞMA ÇABASINDA

        Mayıs ayı raporlarına göre Manus’un kurucuları, şirketi Meta’dan geri almak için dışarıdan yaklaşık 1 milyar dolar yatırım toplamak üzere ön görüşmeler yürütüyor. Bu çaba, olası bir Çin ortak girişim yapısı ve Hong Kong’ta halka arz ile sonuçlanabilir. Hong Kong, bu yıl MiniMax ve Zhipu gibi Çinli yapay zeka şirketlerinin listelendiği önemli bir merkez haline geldi.

        PEKİN’İN SIKI DENETİMİ

        Anlaşmanın bozulması, Beijing’in stratejik teknolojiler üzerindeki hakimiyetini koruma kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor. Şirketin offshore yapısına rağmen elden çıkarma emri verilmesi dikkat çekici. Yetkililer ayrıca özel sektördeki araştırmacı ve yöneticiler için yurt dışı seyahat kısıtlamalarını genişletti; hükümet onayı zorunlu hale getirildi. Moonshot AI, StepFun ve ByteDance gibi önde gelen yapay zeka şirketlerinin ABD yatırımı almadan önce hükümet izni alması gerekecek.

        MANUS YENİ ÖZELLİKLER ÇIKARMAYA DEVAM EDİYOR

        Meta ile yollarını ayırma sürecine rağmen Manus, yeni özellikler yayınlamayı sürdürüyor. Similarweb ve Shopify entegrasyonları gibi güncellemeler, şirketin operasyonel gücünü koruduğunu gösteriyor. Manus, 2025’in ortalarında personelini Singapur’a taşıdıktan sonra Meta tarafından 2 milyar dolara satın alınmıştı.

        ÇİFT TARAFLI İNCELEME VE YATIRIMCI DURUMU

        Manus’un Çin kökenli Butterfly Effect ana şirketiyle bağlantısı, Pasifik’in her iki yakasında da yoğun incelemeye neden oldu. ABD Senatörü John Cornyn, Amerikan sermayesinin Çin bağlantılı bir şirkete akmasının uygunluğunu sorguladı. Benchmark gibi ABD’li yatırımcılar satın alma bedelini alırken, Tencent, HSG ve ZhenFund gibi Asyalı yatırımcılar fesih sürecine uyacaklarını belirtti.

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