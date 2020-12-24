‘Metal Yakalılar’ çağına hazır olun! 0:00 / 0:00

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NGN’in bu yıl 5’incisini düzenlediği NGN IT Vision etkinliğinde buluşan iş dünyası ve teknolojinin önde gelen isimleri, dönüşen yeni geleceğe ayna tuttu. Bu yıl online olarak gerçekleştirilen etkinlikte; iş, spor, sanat, medya ve eğlence dünyasında teknolojiyi sahiplenen isimler yer aldı. “Metamorfoz: Dönüşen Yeni Gelecek” teması ile yaşanılan değişimin aslında bir dijital metamorfoz olduğuna dikkat çekilen etkinlikte, dönüşümün dinamikleri ele alındı.

NGN Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su İnanç Erol, yaptığı açılış konuşmasında şunları söyledi:

“İş modellerimizin ciddi değişime uğradığı bu dönemde sektörleri ve ölçekleri farklı olsa da dijital dönüşümü benimseyen; teknolojik altyapısını ve donanımını güçlendirmiş şirketler değişime daha hızla uyum sağlayabildi. Sunduğumuz NGN Cloud hizmetimizin kullanım oranı pandemi öncesine göre 5 kat arttı. Star of Bosphorus veri merkezimiz bu yoğun dönemde 1 saniye bile kesintiye uğramayarak, açıldığı günden bu yana yüzde 100 erişilebilir olduğunu kanıtladı.”

Etkinliğin onur konuğu, NGN’in de teknoloji sponsorluğunu üstlendiği Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonu, Milli Sporcu İbrahim Çolak idi. Genç yetenek teknolojinin spora, sporcuya olan katkısından ve kendi başarı yolculuğundan bahsetti.

“Hızlı Tüketimin Yeni İkilisi: İçerik&Platform” paneline katılan ünlü sanatçı Can Bonomo, sanatın bu süreçten en çok etkinlenen sektörlerden olduğunu, özellikle erişim sayısı ve dinleyici dağılımını göz önüne alarak, internet konserlerine erişimin çok daha geniş bir kitleye eş zamanlı ulaştığından, fiziksel konserlerin çok üzerinde olduğunu aktardı.

NGN’in 2020 yılında öne çıkan projelerinden ve ödüllerinden bahsedildiği Executive Talk panelinde, iş ortakları Advancity, Akbank, BAT, BSH, Daikin ve Ozan Elektronik Ödeme NGN ile gerçekleştirdikleri projeleri ve iş birliklerini dile getirdi.

2021 VİZYONU KONUŞULDU

Moderatörlüğünü Vahap Munyar’ın yaptığı ve iş dünyasının 2021 yılı vizyonunun ele alındığı paneldeki konuşmalardan öne çıkan satırbaşları şöyle oldu:

‘2021 İÇİN TEMKİNLİ İYİMSERİM’

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir:

“Ocak ayının son günlerinde Davos’taydım iş dünyasını bekleyen 5 risk konuşuldu. Bu riskler arasında tabii ki virüs konusu yoktu. Yani 2020’ye damga vuracak bu salgını hiçbir vizyoner de öngöremedi. Oysa iki ay sonra dünyanın tek gündemi Covid-19 oldu. 2021 için temkinli iyimserim. Bu yıl şirket olarak sürdürülebilirliğe odaklanacağız. İş yapmak için Afrika’yı odağımıza aldık. Nijerya gibi büyüyen pazarları hedef seçtik. Bu dönemde daha çok okuduk, daha çok online toplantıya katıldık. Önümüzdeki 5 yılda yani 2025 yılında insan çalışmasıyla makine çalışması eşitlenecek. İkisi de aynı sürede çalışıyor olacak. Yani artık beyaz yaka ve mavi yakadan sonra ‘metal yakalar’ da hayatımıza girecek. Robotlar ve insansız araçlar iş dünyasının yeni aktörleri olacak.”

‘İŞİMİZİN MERKEZİNE E-TİCARETİ KOYUYORUZ’

P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu:

“Biz şirket olarak 2020’de dijitalleşme tarafında planladığımız adımları atmaya devam ettik. Gebze fabrikamızda tüm veriyi tek bir yerden gören sistemimizle çok başarılı olduk. Dakikalar içinde ürünlerimizin mağaza içindeki kontrolü dahil her bilgiye ulaşabiliyoruz. 2021 için en büyük hedefimiz yaptığımız işteki hızımızı artırmak. Dijital dönüşümümüzü yaparken iş yapış şeklimizin merkezine e-işi koyuyoruz. Yani artık bunu yan bir iş gibi görmüyoruz, işimizin merkezine e-ticareti koyuyoruz.”

‘ELİMİZDE ARAÇ KALMADI’

Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt:

“Pandemi etkisiyle insanlar kendi araçlarına binmek istedi. 2020’de tarihi bir satış başarısı yaşadık. Elimizde araç kalmadı, araç tedariğini yeterince yapabilseydik pazar 1 milyon adedi rahatça aşabilirdi. Yeni yılla birlikte otomotiv sektörü olarak kesintisiz üretimin yollarını arıyoruz. Dijitalleşmeye yıllardır yatırım yapan bizler bu işlere bütçe ve zaman ayırıyoruz, pandemi ile 24 saat içinde evden çalışmaya geçtiğimiz halde “satıştan, yedek parçaya, üretimden, bayiye” kadar süreçlerin hiçbirinde aksama yaşamadık, aynı zamanda “satış danışmanının taktığı teknik ekipmanlarla müşterilere randevu verip araçlarımızı tanıttık. Fakat kanun ve düzenleme olarak regülasyon tarafının da atak yapması gerekiyor. Mesela dijital imza uygulamasını bile hala her alanda kullanamıyoruz. Ben bir iş insanı olarak Münih’teyken Kayseri’deki bir akrabama dijital olarak vekalet verebilmeliyim artık.”

METAMORFOZ İÇİN NE DEDİLER?

NGN IT Vision 2021’in ana teması olan “Metamorfoz: Dönüşen Yeni Gelecek” kavramı etkinliğin odağında yer aldı. Ebru Özdemir, “Bu etkinliğin temasının metamorfoz olması bana Franz Kafka’nın ‘Dönüşüm’ romanını anımsattı. Hani Samsa’nın bunaltıcı bir gecenin sabahında düşlerinden uyanıp yatağında kendini bir böceğe dönüşmüş olarak bulması gibi... Bizler de kişisel olarak değişim ve dönüşüm yaşadık. Bir baktık herkes bir anda 10 kat dijitalleşmiş” dedi. Tankut Turnaoğlu ise, “Bu etkinliğin adını aldığı gibi bir “metamorfoz” yaşıyoruz aslında. Bunun anlamı sadece değişim değil bir “başkalaşım” yaşamak. Dördüncü sanayi devriminden nesnelerin internetine geçişe tanıklık ediyoruz” diye konuştu.