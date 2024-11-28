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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Metehan Baltacı: Kupayı almak için her şeyi yapacağız! - Futbol Haberleri

        Metehan Baltacı: Kupayı almak için her şeyi yapacağız!

        UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray deplasmanda AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılarda 2. yarı oyuna dahil olan Metehan Baltacı, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu ve kupayı almak için her şeyi yapacaklarını dile getirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2024 - 23:02 Güncelleme: 28.11.2024 - 23:13
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        "Kupayı almak için her şeyi yapacağız"
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        UEFA Avrupa Ligi'nin 5. hafta karşılaşmasında deplasmanda AZ Alkmaar'la 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Metehan Baltacı, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

        İşte genç oyuncunun o sözleri:

        Çok erken gol yedik. Beklemediğimiz bir gol yedik. Golden sonra topun sahibi daha çok bizdik. Rakibimiz de pozisyonlar kaçırdı. Bu skor böyle olmamalıydı, çok net kaçırdıklarımız var. En azından sonuna kadar mücadele ettik, istedik ve bu da güzel bir mesajdı. Puan kaybıyla ayrıldık ama finale yürüyeceğiz. Kupayı almak için her şeyi yapacağız. İçeride bunu konuştuk. Sonuna kadar devam edeceğiz.

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