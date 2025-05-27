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        Haberler Gündem Meteoroloji'den bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısı - Güncel haberler

        Meteoroloji'den bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısı

        Artvin'in iç kesimleri ve Erzurum'un doğusu ile Ardahan ve Kars'ta yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 22:20 Güncelleme: 27.05.2025 - 22:20
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        Bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan açıklamada, Artvin'in iç kesimleri, Erzurum'un doğusu, Ardahan ve Kars'ta beklenen yerel kuvvetli gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinde başlayıp akşam saatlerine kadar süreceği kaydedildi.

        Açıklamada, vatandaşların, sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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