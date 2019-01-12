Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz ile Edirne, Tekirdağ, Kırşehir, Çorum, Amasya ve Samsun çevrelerinin yağışlı tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Antalya merkez ve batı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2),bu sabah saatlerinde İzmir, Balıkesir ve Çanakkale'nin güney ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Marmara ile Batı Karadeniz kıyılarında 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA'DA SICAKLIK AZALACAK

Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede çok bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.

Edirne ve Kırklareli'nin kuzey kesimleri hariç bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçmesi, sıcaklıkların 1 ila 3 derece azalması öngörülüyor.

Bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetlice (20-40 km/s) eseceği belirtiliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Çok bulutlu ve yağmurlu, sabah saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu 6

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 7

Bursa: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor 13

Adana: Parçalı bulutlu 14

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların merkez ve batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor 14

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 12

Trabzon: Parçalı bulutlu 14

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -7

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 7

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