Hafta sonu hava durumu: 28-29 Mart günleri İstanbul, Ankara, İzmir'de yağış olacak mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelini etkileyecek yeni bir yağışlı hava sisteminin etkili olacağını açıkladı. Hafta sonu Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu seyredecek. Özellikle Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi genelinde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Peki, 27-28 Mart hafta sonu İstanbul, Ankara ve İzmir'de yapış olacak mı? İşte tüm detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yeni bir yağışlı hava sistemi etkisini gösterecek. Hafta sonu Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü beklenirken, özellikle Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi çevrelerinde sağanak yağışlar öne çıkıyor. Akdeniz Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesi genelinde ise yağışların kuvvetlenmesi tahmin ediliyor. Bu kapsamda "28-29 Mart 2026 taihlerinde İstanbul, Ankara, İzmir'de hava nasıl olacak, yağış var mı?" sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...
METEOROLOJİ’DEN HAFTA SONU İÇİN YAĞIŞ UYARISI!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde yağış uyarısı yaptı. Meteoroloji tahminlerine göre 28 Mart Cumartesi günü İstanbul ve Bursa çevresinde sabah ve öğle saatlerinde güneş yüzünü kısa süreli gösterecek, ancak akşam saatlerinde yağış yeniden etkili olacak. Çanakkale, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde ise gök gürültülü sağanak beklenirken; Aydın, Muğla ve Denizli hattında kuvvetli ve uzun süreli yağış öne çıkıyor.
29 Mart Pazar günü yağışın etkisi artarak Akdeniz Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesi genelinde kuvvetlenecek. Antalya, Isparta ve Beyşehir çevresinde şiddetli sağanak ihtimali bulunurken, doğu kesimlerde kar yağışı Pazar günü yeniden görülecek ancak etkisi daha zayıf olacak.
28-29 MART İSTANBUL HAVA DURUMU
Hafta sonu İstanbul genelinde aralıklı yağış görülecek. Cumartesi akşam saatleri ile Pazar günü boyunca hafif yağmur etkili olurken, kentte kuvvetli sağanak beklenmiyor. Sıcaklıklar ise Cumartesi günü 10-15 derece, Pazar günü 10-12 derece arasında seyredecek.
28-29 MART ANKARA HAVA DURUMU
Ankara’da Cumartesi öğle saatlerinden itibaren yağmur etkisini göstermeye başlayacak, Pazar sabahından sonra ise gün boyunca aralıklarla devam edecek. Hava sıcaklıkları Cumartesi günü 15 derece civarına kadar yükselirken, 29 Mart Pazar günü belirgin bir düşüşle yaklaşık 8 derece seviyelerine gerileyecek.
28-29 MART İZMİR HAVA DURUMU
İzmir’de 28 Mart Cumartesi günü kuvvetli yağışlar görülecek. Özellikle Cumartesi öğle saatleri ile gece saatlerinde yağmurun etkisini artırması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise Cumartesi günü 11-17 derece, Pazar günü ise 9-15 derece arasında seyretmesi öngörülüyor.