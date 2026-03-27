METEOROLOJİ’DEN HAFTA SONU İÇİN YAĞIŞ UYARISI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde yağış uyarısı yaptı. Meteoroloji tahminlerine göre 28 Mart Cumartesi günü İstanbul ve Bursa çevresinde sabah ve öğle saatlerinde güneş yüzünü kısa süreli gösterecek, ancak akşam saatlerinde yağış yeniden etkili olacak. Çanakkale, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde ise gök gürültülü sağanak beklenirken; Aydın, Muğla ve Denizli hattında kuvvetli ve uzun süreli yağış öne çıkıyor.

29 Mart Pazar günü yağışın etkisi artarak Akdeniz Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesi genelinde kuvvetlenecek. Antalya, Isparta ve Beyşehir çevresinde şiddetli sağanak ihtimali bulunurken, doğu kesimlerde kar yağışı Pazar günü yeniden görülecek ancak etkisi daha zayıf olacak.