        Meteoroloji tahminleri ile hafta sonu hava durumu: 28-29 Mart 2026 İstanbul, Ankara, İzmir'de hava nasıl olacak, yağış var mı?

        Hafta sonu hava durumu: 28-29 Mart günleri İstanbul, Ankara, İzmir'de yağış olacak mı?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelini etkileyecek yeni bir yağışlı hava sisteminin etkili olacağını açıkladı. Hafta sonu Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu seyredecek. Özellikle Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi genelinde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Peki, 27-28 Mart hafta sonu İstanbul, Ankara ve İzmir'de yapış olacak mı? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2026 - 12:55 Güncelleme:
        1

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yeni bir yağışlı hava sistemi etkisini gösterecek. Hafta sonu Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü beklenirken, özellikle Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi çevrelerinde sağanak yağışlar öne çıkıyor. Akdeniz Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesi genelinde ise yağışların kuvvetlenmesi tahmin ediliyor. Bu kapsamda "28-29 Mart 2026 taihlerinde İstanbul, Ankara, İzmir'de hava nasıl olacak, yağış var mı?" sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...

        2

        METEOROLOJİ’DEN HAFTA SONU İÇİN YAĞIŞ UYARISI!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde yağış uyarısı yaptı. Meteoroloji tahminlerine göre 28 Mart Cumartesi günü İstanbul ve Bursa çevresinde sabah ve öğle saatlerinde güneş yüzünü kısa süreli gösterecek, ancak akşam saatlerinde yağış yeniden etkili olacak. Çanakkale, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde ise gök gürültülü sağanak beklenirken; Aydın, Muğla ve Denizli hattında kuvvetli ve uzun süreli yağış öne çıkıyor.

        29 Mart Pazar günü yağışın etkisi artarak Akdeniz Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesi genelinde kuvvetlenecek. Antalya, Isparta ve Beyşehir çevresinde şiddetli sağanak ihtimali bulunurken, doğu kesimlerde kar yağışı Pazar günü yeniden görülecek ancak etkisi daha zayıf olacak.

        3

        28-29 MART İSTANBUL HAVA DURUMU

        Hafta sonu İstanbul genelinde aralıklı yağış görülecek. Cumartesi akşam saatleri ile Pazar günü boyunca hafif yağmur etkili olurken, kentte kuvvetli sağanak beklenmiyor. Sıcaklıklar ise Cumartesi günü 10-15 derece, Pazar günü 10-12 derece arasında seyredecek.

        4

        28-29 MART ANKARA HAVA DURUMU

        Ankara’da Cumartesi öğle saatlerinden itibaren yağmur etkisini göstermeye başlayacak, Pazar sabahından sonra ise gün boyunca aralıklarla devam edecek. Hava sıcaklıkları Cumartesi günü 15 derece civarına kadar yükselirken, 29 Mart Pazar günü belirgin bir düşüşle yaklaşık 8 derece seviyelerine gerileyecek.

        5

        28-29 MART İZMİR HAVA DURUMU

        İzmir’de 28 Mart Cumartesi günü kuvvetli yağışlar görülecek. Özellikle Cumartesi öğle saatleri ile gece saatlerinde yağmurun etkisini artırması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise Cumartesi günü 11-17 derece, Pazar günü ise 9-15 derece arasında seyretmesi öngörülüyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        NYT: Suudi Arabistan ABD'nin saldırıları artırmasını istiyor
        NYT: Suudi Arabistan ABD'nin saldırıları artırmasını istiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        Hande Erçel Adli Tıp’a sevk edildi
        Hande Erçel Adli Tıp’a sevk edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        5G destekli akıllı ulaşım koridoru hayata geçiriliyor
        5G destekli akıllı ulaşım koridoru hayata geçiriliyor
        Uşak Belediye Başkanı ve 10 kişi gözaltında
        Uşak Belediye Başkanı ve 10 kişi gözaltında
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Top darbesi sonrası ölüm!
        Top darbesi sonrası ölüm!
        Eğlence mekanına kurşun yağmuru! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Eğlence mekanına kurşun yağmuru! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu
        Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        Cinayetin ayak sesleri: Aleyna'nın 9 ay önceki sözleri gündem oldu!
        Cinayetin ayak sesleri: Aleyna'nın 9 ay önceki sözleri gündem oldu!
        "Hazırlıklara başlayın"
        "Hazırlıklara başlayın"
        Bursa'da 600 yıllık caminin altında bulundu
        Bursa'da 600 yıllık caminin altında bulundu
        Oğlunu vücut yarışmasına hazırlıyor
        Oğlunu vücut yarışmasına hazırlıyor
        "Başkası büyütsün diye doğurmadım"
        "Başkası büyütsün diye doğurmadım"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası