        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gençlerbirliği Metin Diyadin: Bu durumda kayıtsız kalmam sıfır! - Gençlerbirliği Haberleri

        Metin Diyadin: Beni kötü adam ilan etmek kimsenin haddi değil!

        Gençlerbirliği'ndeki görevine son verilen teknik direktör Metin Diyadin, ayrılık süreciyle ilgili HT Spor'a açıklamalarda bulundu. Oyuncuların yaşadığı sorunlara kayıtsız kalamayacağını belirten Diyadin, verilen sözlerin yerine getirilmemesine tepki gösterdi.

        Giriş: 16.02.2026 - 15:31 Güncelleme: 16.02.2026 - 15:51
        "Beni kötü adam ilan etmek kimsenin haddi değil!"
        Gençlerbirliği ile geçtiğimiz günlerde yolları ayrılan teknik direktör Metin Diyadin, HT Spor’a özel açıklamalarda bulundu.

        Yaklaşık 37 yıldır Gençlerbirliği camiasının içinde olduğunu belirten Diyadin, kulübün en zor zamanlarında da sorumluluk üstlendiğini vurgulayarak, “Hiçbir zaman kendi tercihimle gelmedim, talep üzerine geldim. Gençlerbirliği’ne bu gelişim de aynı şekilde oldu” ifadelerini kullandı.

        ”SAHADAKİ SONUÇLARIN TEMELİ TEKNİK ADAM-OYUNCU İLİŞKİSİDİR"

        Teknik direktörlükte olma sebebinin sahadaki sonuçlar olduğunu dile getiren Diyadin, bu sonuçların başrolünün oyuncular olduğunu belirtti.

        Oyuncuların sorunlarıyla ilgilenmenin teknik direktörün tercihi değil, sorumluluğu olduğunu ifade eden Diyadin, Gençlerbirliği’nin son dönemde yaşadığı sürece dikkat çekti. Deneyimli çalıştırıcı, transfer yasağı bulunmamasına rağmen yalnızca düşük maliyetli bir oyuncu transfer edildiğini, bunun dışında takıma takviye yapılmadığını söyledi.

        "5'TE 0 ÇEKEN BİR TAKIM, BERABERLİĞE ÜZÜLÜR HALE GELDİ"

        Sahada oynanan oyunun genel anlamda olumlu olduğunu kaydeden Diyadin, “Beşte sıfır çeken bir takım, beraberliğe üzülür hâle geldi. Bunların bütün oluş sebebi teknik adam ve oyuncu ilişkileridir” dedi.

        Yönetimin de sürece katkı sunması gerektiğini belirten Metin Diyadin, oyunculara verilen sözlerin yerine getirilmemesi ve muhatap bulunamaması nedeniyle, kulübe zarar gelmemesi adına sorumluluk almak zorunda hissettiğini dile getirdi.

        "BU DURUMA KAYITSIZ KALMA ŞANSIM SIFIR"

        Ödemelerde zaman zaman sıkıntı yaşanabileceğini ve bunun futbolun doğasında olduğunu belirten Diyadin, hem futbolculuk hem de teknik direktörlük kariyerinde benzer süreçlerden geçtiğini söyledi.

        Ancak mevcut durumda asıl sorunun iletişim eksikliği olduğuna işaret eden deneyimli teknik adam, “Bir futbol takımı ve oyuncu grubunu idare ediyorsunuz, sahada onlardan performans bekliyorsunuz ve bunların sorunlarına kayıtsız kalacak bir teknik direktör yapısı bende yok. Burası benim kendi kulübüm, ben böyle görüyorum. Bu duruma kayıtsız kalma şansım sıfır” ifadelerini kullandı.

        Verilen sözlerde gecikme yaşanabileceğini ancak bunun mutlaka bir açıklaması ve muhatabı olması gerektiğini vurgulayan Diyadin, oyuncularının sorunlarını dile getirdiği için hedef gösterilmesini de eleştirdi.

        “Ben oyuncularımın sorunlarını ilettiğim zaman, beni kötü adam ilan etmek hiç kimsenin haddi de hakkı da değildir. Benim karakterimde söz verildiğinde, bunun anında yapılması gerekir. Bazen böyle bir durum olabilir ve bu durumu da açıklarsınız” diyerek sözlerini tamamladı.

