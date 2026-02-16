Gençlerbirliği ile geçtiğimiz günlerde yolları ayrılan teknik direktör Metin Diyadin, HT Spor’a özel açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 37 yıldır Gençlerbirliği camiasının içinde olduğunu belirten Diyadin, kulübün en zor zamanlarında da sorumluluk üstlendiğini vurgulayarak, “Hiçbir zaman kendi tercihimle gelmedim, talep üzerine geldim. Gençlerbirliği’ne bu gelişim de aynı şekilde oldu” ifadelerini kullandı.

”SAHADAKİ SONUÇLARIN TEMELİ TEKNİK ADAM-OYUNCU İLİŞKİSİDİR"

Teknik direktörlükte olma sebebinin sahadaki sonuçlar olduğunu dile getiren Diyadin, bu sonuçların başrolünün oyuncular olduğunu belirtti.

Oyuncuların sorunlarıyla ilgilenmenin teknik direktörün tercihi değil, sorumluluğu olduğunu ifade eden Diyadin, Gençlerbirliği’nin son dönemde yaşadığı sürece dikkat çekti. Deneyimli çalıştırıcı, transfer yasağı bulunmamasına rağmen yalnızca düşük maliyetli bir oyuncu transfer edildiğini, bunun dışında takıma takviye yapılmadığını söyledi.

"5'TE 0 ÇEKEN BİR TAKIM, BERABERLİĞE ÜZÜLÜR HALE GELDİ"

Sahada oynanan oyunun genel anlamda olumlu olduğunu kaydeden Diyadin, “Beşte sıfır çeken bir takım, beraberliğe üzülür hâle geldi. Bunların bütün oluş sebebi teknik adam ve oyuncu ilişkileridir” dedi.

Yönetimin de sürece katkı sunması gerektiğini belirten Metin Diyadin, oyunculara verilen sözlerin yerine getirilmemesi ve muhatap bulunamaması nedeniyle, kulübe zarar gelmemesi adına sorumluluk almak zorunda hissettiğini dile getirdi.