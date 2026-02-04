Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gençlerbirliği Metin Diyadin: Oyuncularımızı yerine göre kullanmaya çalışıyoruz - Futbol Haberleri

        Metin Diyadin: Oyuncularımızı yerine göre kullanmaya çalışıyoruz

        Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Eyüpspor müsabakasının ardından, "Türkiye Kupası önemli. Oyuncularımızı yerine göre kullanmaya çalışıyoruz. Gruptan da inşallah çıkacağız" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 21:28 Güncelleme: 04.02.2026 - 21:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Oyuncuları yerine göre kullanmak istiyoruz"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. maçında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı.

        "OYUNCULARIMIZI YERİNE GÖRE KULLANMAYA ÇALIŞIYORUZ"

        Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, "Türkiye Kupası’nda daha çok süre almayan ya da genç oyuncularımıza süre veriyoruz. Güzel bir maç oldu. 2-0 öne geçtik. Daha sonra bireysel genç çocukların hatasıyla ki hatalar yapabilirler. Maç 2-2 oldu. İkinci yarı tamamen bizim üstünlüğümüzle geçti. Maç çevirebilirdik ama olmadı. Amacına uygun davranıyoruz. Özellikle bizim için genç oyuncuları oynatmak hem önemli hem de kadro şekillenmesi adına da Türkiye kupası önemli. Oyuncularımızı yerine göre kullanmaya çalışıyoruz. Gruptan da inşallah çıkacağız. Gittiğimiz yere kadar da gitmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde öğrenci minibüsü şarampole devrildi; yaralılar var

        Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde öğrenci minibüsü şarampole devrildi; yaralılar var.(DHA)  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de
        ABD basını: İran-ABD müzakereleri çıkmaza girdi
        ABD basını: İran-ABD müzakereleri çıkmaza girdi
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"
        "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        Siyasi casusluk iddianamesi hazır
        Siyasi casusluk iddianamesi hazır
        Böcek ailesinin ölümünde iddianame!
        Böcek ailesinin ölümünde iddianame!
        Davada altıncı gün
        Davada altıncı gün
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        BDDK'dan limit açıklaması
        BDDK'dan limit açıklaması
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı