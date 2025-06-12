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        Haberler Magazin Metin Keçeci'nin gözyaşları: Cenazeme gelmesinler - Magazin haberleri

        Metin Keçeci: Cenazeme gelmesinler

        Oyuncu Metin Keçeci, ekonomik olarak zor günler geçirdiğini söyleyerek, gözyaşlarını tutmakta zorlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2025 - 19:03 Güncelleme: 12.06.2025 - 19:16
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        "Cenazeme gelmesinler"
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        Metin Keçeci, Nişantaşı'nda görüntülendi. Ekonomik olarak zor günler yaşadığını söyleyen oyuncu, icralık olduğunu ve pazartesi günü yaşadığı evden çıkmak zorunda kaldığını belirtti. Gözyaşlarını tutmakta zorlanan Keçeci, intiharın eşiğine geldiği ifade etti.

        Keçeci; "Beni bu hale getiren kim varsa cenazeme kimse gelmesin. Allah için gelmesinler. Mama alıp bir köşede sokak hayvanlarını beslesinler" dedi.

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