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        Haberler Gündem İstanbul Metro İstanbul, istasyonlardaki yeni müzisyenlerini seçecek | Son dakika haberleri

        Metro İstanbul, istasyonlardaki yeni müzisyenlerini seçecek

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul, bu yıl düzenleyeceği "Metro İstanbul Müzisyen Seçmeleri" ile metro duraklarını kültür ve sanat kavşağına dönüştüren yeni müzisyenleri belirleyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 16:58 Güncelleme: 15.09.2024 - 17:00
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        Metro İstanbul yeni müzisyenlerini seçecek
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        Metro İstanbul, yeni müzisyenlerini belirleyecek.

        İBB'nin açıklamasına göre, bu yıl Metro İstanbul'un şehirdeki 235 istasyonunda yeteneklerini sergileyecek 160 asil, 80 yedek, toplam 240 metro müzisyeni, akademisyenler, müzik uzmanları ve İBB Kültür Dairesi Başkanlığı yetkililerinden oluşan 20 kişilik heyet tarafından seçilecek.

        Seçilen müzisyenler 1 yıl boyunca metro istasyonlarında performans sergileyecek.

        Seçmeler pop-rock, dünya müzikleri, Türk halk müziği, Türk sanat müziği ve enstrümantal olmak üzere dört farklı kategoride gerçekleştirilecek. Sonuçlar 7 ile 13 Ekim tarihleri arasında açıklanacak. Yeni seçilen Metro İstanbul müzisyenleri, görevlerine 26 Ekim'de başlayacak.

        Başvurular, "kultur.istanbul/metroistanbulmuzisyensecmeleri" adresinden veya "Radar Türkiye ve İstanbul Senin" uygulamaları üzerinden yapılabilecek.

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        #metro istanbul
        #müzisyen
        #seçme
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