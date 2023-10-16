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        Avcılar'da metrobüse binmek isteyenlere 'beyaz yol' sürprizi

        İBB'nin 'beyaz yol' çalışması nedeniyle Avcılar'daki Merkez-Üniversite Kampüsü Metrobüs durağı kapatılınca yoğunluk oluştu. Bu çalışmadan haberleri olmayanlar durağa geldiklerinde durmayan metrobüsleri görünce şaşırdı. Kalabalık her geçen dakika artınca görevliler araçları buraya yönlendirerek yolcu birikimini azaltmaya çalıştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 10:30 Güncelleme: 16.10.2023 - 10:31
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin 'Beyaz yol' çalışması nedeniyle Avcılar'daki Merkez-Üniversite Kampüsü Metrobüs durağı kapatılınca yoğunluk oluştu.

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        DHA'nın haberine göre İBB ekibi Söğütlüçeşme yönüne metrobüs durağını kapattı.

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        Bu çalışmadan ve haberleri olmayanlar durağa geldiklerinde Beylikdüzü yönünden gelen ve durmayan metrobüsleri görünce şaşırdı.

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        Haftanın ilk gününün de olmasının etkisi ile kalabalık her geçen dakika artınca görevliler hareket noktasından araçları buraya yönlendirerek yolcu birikimini azaltmaya çalıştı.

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        İstasyonda yapılan anonslarda Söğütlüçeşme yönüne gidecek yolcuların ilerideki Şükrübey ve ya gerideki Cihangir-Üniversite Mahallesi duraklarından binebilecekleri belirtildi.

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        Ancak, gerideki durağa giderek metrobüse binmek isteyenler de kalabalıkta beklemek zorunda kaldı.

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        Beylikdüzü yönünden gelen araçlar da Avcılar istasyonundan geçebilmeleri için zaman zaman bekletildi.

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        #haberler
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