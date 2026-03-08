MetropolCard halka arz sonuçları açıklandı! MetropolCard kişi başı kaç lot verdi?
Metropal Kurumsal Hizmetler (MetropolCard), 18 milyon 900 bin lot dağıttı ve şirketin yüzde 20.41'lik kısmı halka açıldı. Ana Pazar'da, 'MCARD' kodu ile işlem görmeye hazırlanan şirketin halka arz sonuçları ve kişi başı verdiği lot miktarı belli oldu. İşte, MetropolCard halka arz sonuçları
MetropolCard talep toplama sürecini tamamladı ve 80 TL hisse fiyatı ile 18 milyon 900 bin lot dağıtımı yaptı. 'MCARD' borsa kodu ile önümüzdeki günlerde işlem görmeye başlayacak şirketin halka arz sonuçları açıklandı. Peki, MetropolCard kişi başı kaç lot verdi?
METROPOLCARD HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Şirket, 2-3-4 Mart 2026 tarihlerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep topladı ve 18 milyon 900 bin lot dağıtımı yaptı.
Şirket kişi başına 720 TL değerinde 9 lot verdi. Halka arza toplamda 964 bin 747 kişi katıldı.
METROPOLCARD İLK BIST İŞLEM TARİHİ
Şirketin borsaya ne zaman açılacağı henüz bilinmiyor.
METROPOLCARD HİSSE FİYATI
Şirketin hisse fiyatı 80 TL olarak belirlendi.
METROPOLCARD FİNANSAL TABLO
METROPOLCARD HALKA ARZ FON KULLANIMI
- Yüzde 25 Şirkete ait filo araçlarının yenilenmesi ve filonun genişletilmesi.
- Yüzde 15 Ar-Ge yatırımları.
- Yüzde 30 Yurt içi ve yurt dışı şirket kurulumu / ortaklıklar.
- Yüzde 30 İşletme sermayesi ve Şirket'in operasyonel faaliyetlerinin finansmanı.
METROPOLCARD HANGİ BANKALARDA VAR?
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolubank A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
T.O.M Katılım Bankası A.Ş
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Btcturk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Bank A.Ş.
Colendi Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
DenizBank A.Ş.
Destek Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
Fiba Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Bank A.Ş.
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Değerler A.Ş.
Strateji Menkul Değerler A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Teb A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
Ziraat Dinamik Banka A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.
METROPOLCARD HALKA ARZ DETAYLARI
Halka açıklık: Yüzde 20,41
Halka arz büyüklüğü: 1.5 milyar TL
Bireysel/şirket çalışanları eşit dağıtım
Yüksek başvurulu oransal dağıtım
T1-T2 kullanılamaz
Bist kodu: MCARD