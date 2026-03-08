MetropolCard talep toplama sürecini tamamladı ve 80 TL hisse fiyatı ile 18 milyon 900 bin lot dağıtımı yaptı. 'MCARD' borsa kodu ile önümüzdeki günlerde işlem görmeye başlayacak şirketin halka arz sonuçları açıklandı. Peki, MetropolCard kişi başı kaç lot verdi?