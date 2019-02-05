İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, 2013 yılından bu yana tartışma konusu olan Büyükçekmece Albatros'taki 30 bin metrekarelik ağaçlık alana Millet Parkı yapılacağını söyledi. Tartışma yaratan plan Şehir Plancıları Odası ve Mimarlar Odası tarafından geçtiğimiz yıl yargıya taşınmıştı. Plan, İstanbul 13. İdare Mahkemesi tarafından 30 Ekim 2018 tarihinde oybirliği ile iptal edildi.

'MİLLET PARKI OLARAK DEĞERLENDİRECEĞİZ'

Büyükçekmece sahilindeki esnafların temsilcileriyle Rizeliler Derneği’nde bir araya gelen Mevlüt Uysal, vatandaşları dinledi. İHA'nın haberine göre, yeşil alan eksikliği ve Albatros sahil alanındaki sorunları Mevlüt Uysal’a ileten esnaf çözüm istedi. Şehir Plancıları Odası ve Mimarlar Odası tarafından yargıya taşınan Albatros Parkı için mahkemenin yürütmeyi durdurduğunu ifade eden Uysal, rezidans ve otele izin vermeyeceklerini söyledi. Uysal, "Biz geldiğimiz zaman zaten bu projenin durması için elimizden geleni yapacaktık. Ancak bunu mahkeme kararıyla durdurulması İstanbul ve Büyükçekmece için hayırlı olmuştur. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Millet Parkı’ projesi var. Biz gelirsek Albatros sahil alanını Millet Parkı ile taçlandıracağız. Belki mahkeme iptal kararı vermemiş olsa zorlanabilirdik ancak mahkemenin iptal kararı vermiş olması işimizi kolaylaştırdı. Bu alanı Millet Parkı olarak değerlendireceğiz” dedi.

10 KEZ SATIŞA ÇIKARILMIŞTI

Uzun yıllar tartışmalara neden olan Büyükçekmece’deki Albatros Parkı’nın bir bölümüne rezidans ve otel yapılmasını sağlayacak imar planı değişikliğinin ardından araza daha önce 10 kez satışa çıkarıldı. 2013 Ağustos ayında yapılan satış gibi hiçbirinde arazi talep olmadığı için satılamamıştı. Araziye ilişkin değişiklik planı, Haziran 2016'da İBB Meclisi tarafından onaylandı. Talep görmeyen son satıştan yaklaşık 4 yıl sonra 11 Nisan 2017'de alan, ihale ile 'Ortak Girişim' teklifi veren iki şirkete 16 milyon 30 bin TL bedele satıldı. Tartışmalı satış süreciyle ilgili Büyükçekmece Belediyesi Başkanı Hasan Akgün, söz konusu parselin iddia edildiği gibi park alanı değil, kuruluşundan beri Büyükçekmece Belediyesi'nin tapulu ve imarlı mülkü olduğunu açıkladı. Akgün, "Bu parsel 1979 yılında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanan imar planları ile turizm alanı ilan edildi. 30 dönümlük araziye otel yapılacak” dedi.

YARGIYA TAŞINDI

TMMOB Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, tartışma yaratan 17 Haziran 2004 onanlı 1/5000 ölçekli planın iptali için dava açtı. Plan, İstanbul 13. İdare Mahkemesi tarafından 30 Ekim 2018 tarihinde oybirliği ile iptal edildi. İptal kararında, plan değişikliğinin paftalara işlenmediği, bu durumun mevzuat hükümlerine aykırı olduğu belirtilerek, plan paftası ile plan notlarının çeliştiği kaydedildi. Kararda şu ifadeler yer aldı: "Herhangi bir araştırma, inceleme, analiz-sentez çalışması yapılmadan plan paftası ve lejantı ile plan notları arasında çelişki bulunan, plan açıklama raporu olmayan ve ilgili mevzuata aykırı olarak plan notu belirlendiği (yükseklik ve emsal) görülen dava konusu uygulama imar planının hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır."