Antalyalı bir girişimci, yakınlarının mezarına ziyaret için yeterli zaman bulamayanlara yönelik yeni bir iş modeli kurdu. Mehmet Çetin isimli girişimci, yakınları tarafından sık sık ziyaret edilemediği için bakımsız kalan kabirlere, her ay ya da isteğe göre özel günlerde çiçeklerle süsleme yaparak, mezar bakım hizmeti veriyor.

Antalya'da 11 yıl önce pazarlamacılık yaparken dedesinin kabrini sık sık ziyarete giden Çetin, bakımsız mezarları fark edince kentte mezar bakımı hizmeti sektöründeki eksikliği hissetmesi üzerine söz konusu iş modelini oluşturduğunu belirtti.

Kabir bakım ve mezar yapım şirketi kuran Çetin, kısa sürede çok sayıda müşteriye ulaştığını belirtiyor. Yakınlarının kabrini sık ziyarete gelemeyenlere hizmet veren girişimci, mezar temizliği, çiçeklendirme ve mezar taşı bakımı yaparak kısa sürede 10 çalışan sayısına ulaştığını kaydetti.

HER GÜNE ÖZEL MEZAR BAKIMI

Şirketi adına açtığı internet sitesinden müşterilerinin irtibat kurduğu Çetin, mezar bakımında kabirdeki gereksiz otların temizlenmesi, mevsime göre çiçek dikilmesi gibi işlemleri de gerçekleştiriyor.

Çetin, hazırladığı farklı özelliklerdeki hizmet paketinde müşterisinin talebine göre, her ay düzenli, standart ve özel kabir bakımı, anneler, sevgililer günü, vefat yıl dönümü, bayram bakımı ile taraftar mezar bakımı hizmeti sunduğunu belirtti.

Mehmet Çetin'in hazırladığı hizmet paketine göre istediği seçeneği belirleyen kişiler, belirli periyotlardaki mezar bakımı ile çiçeklendirme hizmetine ayda 50 ile 120 lira ödüyor.

SEVDİĞİNİN MEZARINA İNTERNETTEN TAKİP

Mehmet Çetin, yurt dışında ya da farklı şehirde yaşadığı için kaybettiği yakınının mezarını sık ziyaret edemeyenler ya da kabre geldiğinde mezarın güzel görünmesini isteyenlerin, mezar bakım hizmetinde en fazla bayram ile özel günler paketlerini tercih ettiğini anlattı.

Müşterilerine sunduğu hizmeti anlatan Çetin, "Farklı şehirde ya da yurt dışından müşterilerimiz var. İş yoğunluğundan dolayı yakının kabrine sık sık gelemeyen müşterilerim var. Müşterilerim kabre geldiğinde yakınının mezarını güzel görmek istiyor. İsteğe, bütçeye, müşteri talebine göre ayrı paketlerimiz var. Sevgililer, anneler günü ve bayramda özel talebi olan müşterilerimiz var. Bazı müşterilerimiz vefat eden yakınının tuttuğu takıma göre kabir düzenlemesi istiyor. Sevgililer ve anneler gününde kırmızı çiçek talep ediliyor" dedi.

İsteyenlerin internet üzerinden yakınlarının mezarını görebildiğini de belirten Çetin, "Her hafta mezar bakımı ve çiçeklendirme yaptıktan sonra telefondan kısa mesaj gönderiyoruz ve internet sitesinden sadece kişiye özel sayfada yayınlıyoruz. Mezar bakımında ot temizliği, gereksiz taşların atılması gibi işlemler yapıyoruz. Bayram öncesinde yoğunluğumuz arttı. Yüzlerce kabre bakım hizmeti sunuyoruz" diye konuştu.

STANDART MEZAR BAKIMI AYDA 50 TL

Çetin'in müşterilerine sunduğu mezar bakım hizmetlerinin fiyatları hakkında da bilgiler paylaştı. Buna göre, standart mezar bakımı paketinde yılda iki defa olmak üzere yazın yazlık çiçek, kışın da kışlık çiçek dikimi şeklinde gerçekleşiyor.

Çiçek çalınırsa, kurursa veya yağmurdan zarar görürse ücretsiz yenileniyor, toprağının taranıp, temizlenmesi, yabani bitkilerin sökülmesi, haftada bir gün sulama, taşının, sulukların temizlenmesi de bu paketin içinde yer alıyor.

Haftada bir kez mezar bakımı yapıldığını belirten telefon mesajı ile müşteriye bildirim yapılırken, sisteme aylık olarak resim yükleniyor. Bu hizmetlerin ücreti ilk çiçeklendirme ve işçilik dahil 100 lira, sonrasında sürekli yıllık bakımı 600 lira şeklinde açıklanıyor.

Özel mezar bakım paketinde ise standarttan farklı olarak yılda dört defa mevsime göre çiçeklendirme ve saksı çiçekleri dikimi yer alıyor. Bakım, düzenleme, bilgilendirme hizmeti aynı olan özel paketin ücreti ise ilk çiçeklendirmede 200 lira, sonrasında ise yıllık bakım paketi 1200 lira.