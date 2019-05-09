Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

MHP'li Büyükataman: CHP, atı arabanın ardına koşmakta

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, “Usulsüzlük yok’ diyemeyenler ‘hak, hukuk, adalet’ sözlerinin arkasına sığınarak ‘haksızlığı, hukuksuzluğu ve adaletsizliği’ meşrulaştırmaya çalışmaktadır” dedi

İsmet Büyükataman

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, YSK’nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesine yönelik kararı sonrasında CHP’lilerin tepkilerine dikkat çekti.

YSK’nın verdiği kararlara saygı gösterilmesi gerektiğini söyleyen Büyükataman, “YSK’nın oy çokluğu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi konusundaki kararını vermiştir. Bize göre usulsüzlükler bu kadar açıkken, sürecin bu kadar uzamasına gerek yokken Milliyetçi Hareket camiası olarak konuya dair görüşlerimizi usulünce paylaştık; YSK’nın vereceği karara olan saygımızı ve yüksek yargının söyleyeceği son sözü herkesin kabul etmesi gerektiğini ifade ettik” ifadelerini kullandı.

Seçmenin iradesine yapılan operasyon bu kadar açıkken diyerek CHP’nin tek savunmasının ‘Bu usulsüzlükleri biz mi yaptık?’ sorusuna tepki gösteren Büyükataman, “‘Usulsüzlük yok’ diyemeyenler ‘hak, hukuk, adalet’ sözlerinin arkasına sığınarak ‘haksızlığı, hukuksuzluğu ve adaletsizliği’ meşrulaştırmaya çalışmaktadır. Genel Başkanımızın ifadesiyle CHP, atı arabanın ardına koşmaktadır” şeklinde konuştu.

MHP Genel Sekreteri Ataman’ın açıklamaları şu şekilde devam etti:

“Hedef şaşırtmak isteyenlerin yedek kuvvet olarak Eski Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ı devreye sokması kendileri adına büyük bir hezeyandır. 367 rezaletiyle Türkiye’yi oyalayan, seçime sebebiyet veren hatta Sayın Genel Başkanımız kilidi çözmeseydi yeniden seçime gitmeye hazır olduklarını beyan edenler, dün engelledikleriyle bugün kol koladır. ‘Prenses’in Gül’ü hem korkaktır hem de şansını yeniden denemekten vazgeçmemektedir. Sinsice tezgâhlar kurma peşinde koşmaktadır. Bir yandan Abdullah Gül, bir yandan Davutoğlu, bir yandan Arınç sistemli bir şekilde Türk siyasetini yeniden dizayn etme gayretine girişmişlerdir. Türk milleti bu tiyatroyu daha önce izledi. Bunlara ağzının payını verdi, yeniden vermek için 23 Haziran’ı fırsat bilmektedir.”

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

100 bin polise İstanbul'da oy kullandırılacağı iddiasına yalanlama
GÜNDEMİçişleri'nden o iddialara yalanlama
Kayıp kız sapığın iş yerinde kilitli bulundu
GÜNDEMKayıp kızı dükkana kilitleyen sapık yakalandı
Daha önce de toprak kayması olmuştu! Yol ortadan yarıldı!
GÜNDEMYol ortadan ikiye ayrıldı!
MEB duyurdu: Okullar ne zaman kapanacak? 2019 Yaz tatil tarihi
GÜNDEMİşte Okullar bu tarihte kapanacak!
Yaşlı kadını 83 bin TL dolandırmışlardı! O zalimler yakalandı!
GÜNDEMYaşlı kadını dolandıranlar yakalandı!
AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan Şahan Gökbakar'a yanıt
GÜNDEMYavuz'dan Şahan'a esprili yanıt
İranlı fitness hocasının koli bantlı sır ölümü
GÜNDEMİranlı fitness hocasının koli bantlı sır ölümü
Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
GÜNDEMYeni dokunulmazlık dosyaları Meclis'te
Evinin önünden kaybolan Ecrin için ekipler seferber oldu!
GÜNDEMBir ilçe 1.5 yaşındaki Ecrin'i arıyor
CHP'nin 23 Haziran stratejisi netleşiyor
GÜNDEMCHP'nin 23 Haziran stratejisi netleşiyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X