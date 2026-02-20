Canlı
        Haberler Gündem Güncel MHP'li Feti Yıldız Habertürk’e konuştu: “Umut hakkı bir af değil” | Son dakika haberleri

        MHP'li Feti Yıldız Habertürk’e konuştu: “Umut hakkı bir af değil”

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız Terörsüz Türkiye sürecinde yasal adımların atılması için terör örgütünün tüm unsurları ile birlikte mutlaka silah bırakması ve bunun da tespit ve tescil edilmesi gerektiğini söyledi. Habertürk'e konuşan Yıldız, Umut hakkının bir af olmadığını belirtti. Bu hakkın hangi durumlarda kullanılabileceğini ve kullanamayacağını da açıkladı. Mahir Kılıç'ın haberi..

        Giriş: 20.02.2026 - 17:52 Güncelleme: 20.02.2026 - 17:52
        "Umut hakkı bir af değil"
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “Burada kritik eşik şudur. PKK terör örgütünün tüm unsurlarıyla silah bıraktığının kendisini tasfiye ettiğinin devletin güvenlik birimlerince tespit ve teyit edilmesidir. Tespit ve teyit sürecinin sağlıklı bir şekilde tamamlanması yalnızca silahlı örgüt tehdidinin sona erdiğinin ilanı ile sınırlı kalmayacak, aynı zamanda oluşan yeni durumun gerektirdiği hukuk ve politika çerçevesinin hayata geçirilmesi için bir başlangıç noktasını teşkil edecektir. Son derece açık ve net.” diye konuştu.

        “UMUT HAKKI AF DEĞİLDİR”

        Yıldız, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarından yola çıkılarak yapılan umut hakkı nitelemesi de şartla salıverilme anlamında kullanılmaktadır. Doğrudan tahliye sağlamadığı gibi bir af değildir. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını devletin güvenliğine, anayasal düzene ve milli savunmaya karşı işlenen örgütlü suçlardan alanlar, geçmişte ölüm cezaları müebbet ağır hapis cezasına veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına dönüştürülen terör suçluları, terör suçlusu olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar şartlı tahliyeden faydalanamaz. Kapsam dışıdır. Bunun için şartlı tahliyeyi yasaklayan İnfaz Kanunu’ndaki düzenleme ile Terörle Mücadele Kanunu’ndaki düzenlemelerin iptal edilmesi gerekir.” şeklinde konuştu.

        Yıldız, koşullu salıverilme için de infaz süresinin iyi halli olarak geçirilmesi ve cezaevi idare gözlem kurulu ve infaz hakimliğimim kararıyla tahliyenin gerçekleşebileceğini söyledi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

