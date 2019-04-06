Yurt genelinde geçen hafta, 31 Mart tarihinde gerçekleşen mahalli seçimlerin ardından mevcut belediye sayısını 125'ten 227'ye çıkaran MHP'nin Genel Başkanı Bahçeli, 19-21 Nisan tarihleri arasında seçimi kazanan belediye başkanlarıyla Antalya kampında bir araya gelecek.

YÜZDE 56 İÇİN TEBRİK

Bahçeli, daha sonra ise ilk olarak, yüzde 56 ile en yüksek oyu aldığı Bayburt'a gidecek. 24 Haziran seçimlerinde Bayburt'ta en yüksek oyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan almıştı. Erdoğan seçimin ardından teşekkür gezisine Bayburt'tan başlamıştı.

TOPLAM 11 ŞEHİR VAR

MHP liderinin yeni kazanılan belediyeleri de ziyaret etmesi bekleniyor. MHP, yerel seçimlerde Manisa, Erzincan, Çankırı, Karaman, Osmaniye, Bartın, Karabük, Bayburt, Amasya ile 2014 seçimlerinde kıl payı AK Parti'ye kaybettiği Kütahya ve Kastamonu'yu almıştı. Bahçeli'nin bu illere de teşekkür ziyareti yapması planlanıyor.