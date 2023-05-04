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Haberler Müzik Michael Angelo Batio: Türkiye benim için çok özel bir ülke - Magazin haberleri
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Michael Angelo Batio: Türkiye benim için çok özel bir ülke

ABD'li heavy metal grubu 'Manowar' ile dünya turnesine çıkan ünlü gitar virtüözü Michael Angelo Batio, "Türkiye benim için çok özel bir ülke" açıklamasında bulundu

Michael Angelo Batio: Türkiye benim için çok özel bir ülke - Magazin haberleri
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'Manowar'un 3 Haziran'da vereceği konser öncesi YouTube kanalında bir video paylaşan Michael Angelo Batio, uzun zaman sonra Türkiye'ye gideceği için aşırı heyecanlı olduğunu belirtti.

"TÜRKİYE HARİKA BİR TARİHE SAHİP"

Batio, "Türkiye harika bir tarihe sahip. Sultanahmet Camii ve İstanbul'daki diğer inanılmaz eserleri ziyaret etmiştim" ifadelerini kullandı.

Michael Angelo Batio, Türkiye'ye olan hayranlığını, "Türkiye benim için çok özel bir ülke çünkü ilk ziyaret ettiklerim arasında. Türk insanını da çok seviyorum. Manowar'un klasik şarkılarını Türkiye'de çalmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

MICHAEL ANGELO BATIO HAKKINDA

Müzik kariyerine 1984'te başlayan Michael Angelo Batio, 1993'e kadar kendi kurduğu 'Holland', 'Michael Angelo Band' ve 'Nitro' isimli heavy metal gruplarıyla çalıştı. Solo çalışmalarına 1993'te başlayan sanatçı, 14 albüm kaydetti.

'Manowar', Eylül 2022'de Batio'nun gruba dahil olduğunu ve 2023 turnesi boyunca grupla beraber sahne alacağını duyurdu.

Dünyanın sayılı elektro gitar virtüözlerinden biri olarak bilinen Michael Angelo Batio, çift gövdeli gitarı icat eden ve ilk defa sahnede kullanan müzisyen olarak tanınıyor.

Koleksiyonunda 170'in üzerinde gitar bulunduran müzisyen, aynı zamanda 3 ve 4 gövdeli gitarlarla da sahneye çıkıyor.

Fotoğraf: Instagram

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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