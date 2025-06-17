Michael Jordan'ın oğlu Marcus Jordan'ın aşk tatili

MICHAEL JORDAN

NBA'in resmî sitesine göre, oy birliğiyle, Michael Jordan tüm zamanların en iyi basketbolcusu seçildi. Çok kısa sürede ligin yıldız oyuncuları arasında yer alarak, üretken ve skorcu oyunuyla seyircileri salona çekti.

Sıçrama yeteneği, özellikle All Star gösterisindeki smaç yarışmasında faul çizgisinden potaya smaç yapmasıyla, Jordan'a 'Air Jordan' ve 'His Airness' lakaplarını getirdi.

Kişisel başarıları arasında 5 kez MVP ödülü aldı ve 10 kez All-NBA Takımı ilk beş kadrosunda yer aldı. 9 kez NBA En İyi Savunma Kadrosu ilk beşinde, 14 kez NBA All-Star maçında ve 3 kez ise NBA All-Star maçı en değerli oyuncusu başarısı kazandı. Chicago Bulls ile 6 kez NBA şampiyonluğu yaşadı.