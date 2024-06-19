Michy Batshuayi adım adım Galatasaray'a!
Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Michy Batshuayi transferinde son aşamaya geldi. Sarı kırmızılılar, oyuncuyla ufak pürüzleri görüşüyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de forma giyen ve sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesinin sonuna gelen Michy Batshuayi'nin yeni adresi belli oluyor.
Galatasaray, Michy Batshuayi transferinde son aşamaya geldi.
Belçikalı golcü, yıllık 3 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşmeye imza atmaya yakın.
Galatasaray'ın oyuncuya 4-5 milyon TL imza parası ödemesi bekleniyor
Galatasaray'ın Batshuayi'ye ikinci santrfor olarak değil, Mauro Icardi ile birlikte forma giyebileceğini ve daha fazla süre bulabileceğini aktarıldığı belirtiliyor.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması ile tüm kulvarlarda 43 maça çıkan Belçikalı yıldız toplamda 24 gol 3 asist yaptı.
Transfermarkt verilerine göre Michy Batshuayi'nin güncel bonservis bedeli 8.5 euro olarak gösteriliyor.