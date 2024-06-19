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        Haberler Spor Transfer Michy Batshuayi adım adım Galatasaray'a! - Futbol Haberleri

        Michy Batshuayi adım adım Galatasaray'a!

        Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Michy Batshuayi transferinde son aşamaya geldi. Sarı kırmızılılar, oyuncuyla ufak pürüzleri görüşüyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2024 - 16:17 Güncelleme: 19.06.2024 - 16:17
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        Fenerbahçe'de forma giyen ve sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesinin sonuna gelen Michy Batshuayi'nin yeni adresi belli oluyor.

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        Galatasaray, Michy Batshuayi transferinde son aşamaya geldi.

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        Belçikalı golcü, yıllık 3 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşmeye imza atmaya yakın.

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        Galatasaray'ın oyuncuya 4-5 milyon TL imza parası ödemesi bekleniyor

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        Galatasaray'ın Batshuayi'ye ikinci santrfor olarak değil, Mauro Icardi ile birlikte forma giyebileceğini ve daha fazla süre bulabileceğini aktarıldığı belirtiliyor.

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        Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması ile tüm kulvarlarda 43 maça çıkan Belçikalı yıldız toplamda 24 gol 3 asist yaptı.

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        Transfermarkt verilerine göre Michy Batshuayi'nin güncel bonservis bedeli 8.5 euro olarak gösteriliyor.

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