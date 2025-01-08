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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Michy Batshuayi penaltı kaçırdı! - Futbol Haberleri

        Michy Batshuayi penaltı kaçırdı!

        Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi, Başakşehir maçının 90+7. dakikasında kullandığı penaltıyı gole çeviremedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 22:58 Güncelleme: 08.01.2025 - 22:58
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        Michy Batshuayi penaltı kaçırdı!
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        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında Galatasaray, Başakşehir’i konuk etti.

        Müsabakanın 90+5. dakikasında sarı-kırmızılılarda Brezilyalı futbolcu Gabril Sara’nın ceza sahasında Başakşehir savunmasının müdahalesiyle yerde kalmasının ardından maçın hakemi Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

        Karşılaşmanın 90+7. dakikasında penaltıda topun başına geçen Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi’nin vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer sağ tarafına gelen meşin yuvarlağı çeldi.

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