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        Haberler Ekonomi Teknoloji Microsoft'un geliri ve kârı üç aylık dönemde arttı - Teknoloji Haberleri

        Microsoft'un geliri ve kârı üç aylık dönemde arttı

        ABD'li teknoloji şirketlerinden Microsoft'un geliri, nisan-haziran döneminde yüzde 15 artarken, net kârı yüzde 10 yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 08:45 Güncelleme: 31.07.2024 - 08:45
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        Microsoft'un geliri ve kârı üç aylık dönemde arttı
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        Mali takviminde 30 Haziran'da biten üç aylık dönemi 4'üncü çeyrek olarak kabul eden Microsoft, bilançosunu açıkladı.

        Buna göre, şirketin geliri nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15 artarak 64,7 milyar dolara çıktı. Microsoft, geçen yılın nisan-haziran döneminde 56,2 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

        Şirketin geliri, bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

        Microsoft'un net kârı da aynı dönemde yüzde 10 artarak 22 milyar dolara yükseldi. Firmanın net kârı geçen senenin aynı döneminde 20,08 milyar dolar olmuştu.

        Şirketin hisse başına kârı, bu dönemde 2,69 dolardan 2,95 dolara yükseldi.

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        Microsoft'un kârı da söz konusu dönemde piyasa beklentilerini geride bıraktı.

        Bulut gelirlerindeki artış beklentilerin altında kaldı

        Şirketin Akıllı Bulut geliri ise nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19 artarak 28,5 milyar dolara çıkmasına karşın piyasa beklentilerini karşılayamadı.

        Firmanın bu dönemde Azure ve diğer bulut hizmetlerinden elde ettiği gelir yüzde 29 arttı. Bir önceki çeyrekte yüzde 31 olan Azure ve diğer bulut hizmetlerindeki artış piyasa beklentilerinin altında kaldı.

        Microsoft Üst Yöneticisi (CEO) Satya Nadella, şirketin bilançosuna ilişkin değerlendirmesinde, şirketin güçlü performansının hem yenilikçiliğini hem de müşterilerin Microsoft'a duyduğu güveni yansıttığını belirtti.

        Nadella, "Bir platform şirketi olarak bugün, yapay zeka çağına liderlik etmemizi sağlarken, müşterilerimizin görev açısından kritik ihtiyaçlarını geniş ölçekli platformlarımızda karşılamaya odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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        #microsoft
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