MicroStrategy, Bitcoin aldığını açıkladı. En büyük halka açık ticari istihbarat şirketlerinden biri olan MicroStrategy, 489 milyon dolarlık yeni alımla Bitcoin portföyünü genişletti. Açıklamaya göre şirket yeni 13 bin 005 Bitcoin alımı yaparken elindeki Bitcoin miktarını da 105 bine çıkardı. Şirket, son alımları ortalama 37 bin 617 dolar fiyattan gerçekleştirdi.

BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?

MicroStrategy'nin elinde halihazırda 2,741 milyar dolarlık Bitcoin bulunuyor. Şirket pörtföyünün ortalama 1 Bitcoin maliyeti ise 26 bin 080 dolar seviyesinde bulunuyor.

Bitcoin yüzde 5.3'lük düşüşle 34.000 doların altına geriledi. Artan kurumsal ilgiye rağmen Çin'de kripto para madenciliğine yönelik denetim ve kısıtlamalar Bitcoin fiyatını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Bitcoin son 24 saatte yüzde 5.3 değer kaybederek 33.950 dolara geriledi.

Benzer şekilde Ethereum da yüzde 5 düşüşle 2.100 dolara indi.

Binance Coin'de değer kaybı yüzde 4.7, Dogecoin'de ise yüzde yüzde 7.7 oldu. Piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 92'si son 24 saatte değer kaybı yaşadı.

Geçen hafta perşembe ve cuma Çin'de iki farklı büyük kripto para madencisinin denetlenmeye başlanacağı ve faaliyetlerini geçicici olarak durdurabileceği açıklandı.

Cuma günü BBVA'nın İsviçre'deki özel bankacılık müşterilerine kripto para yatırım hizmetleri sunmaya başlayacağını açıklamasının ise şu ana kadar piyasada olumlu bir etkisi gözlemlenmedi.