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Perakende sektöründe 67 yıldır faaliyet gösteren Migros, online alışveriş alanında sunduğu servislere, dakikalar içinde hızlı teslimat yapan Migros Hemen seçeneğinin yanı sıra Migros Sanal Market ile “45 Dakikada Teslimat” alternatifini ekledi. Şirket, yeni servisle 40 bin ürün çeşidinin 45 dakikada müşterilere ulaştırılmaya başlandığını duyurdu.

'10 MİLYON TL SERMAYE İLE YENİ ŞİRKET KURDUK'

Migros Sanal Market’in Avrupa’daki ilk online gıda platformu olduğunu belirten Migros E-Ticaret Yönetici Direktörü Orçun Onat, “Online kanallardaki gelişimi arttırmak için bu sene önemli bir adım atarak 10 milyon TL sermayeli yeni bir şirket kurma kararı aldık. Geçtiğimiz yıl 81 ilin tamamında online hizmet vermeye başlayarak 3 kat büyüyen ve 2021 yılı sonunda ise 2 kat büyüyeceğini öngördüğümüz Migros Sanal Market'in satışları, Migros'un konsolide cirosunun yaklaşık yüzde 15’ine (tütün ve alkol hariç) ulaştı” dedi.

Yeni servisleri hakkında bilgi veren Orçun Onat, şunları söyledi:

“Aldığımız geri bildirim neticesinde online market sektöründe bir ilke daha imza atarak, Migros Sanal Market’in gönderim seçenekleri arasına ‘45 Dakikada Teslimat’ alternatifini ekledik. Böylece 40 bin çeşit ürünü müşterilerimize istedikleri zaman diliminde ya da 45 dakika içerisinde teslim alabilme olanağı sunuyoruz.”