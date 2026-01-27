Habertürk
        Migros 7 bin çalışanı kadrosuna kattı - İş-Yaşam Haberleri

        Migros 7 bin çalışanı kadrosuna kattı

        Migros, son yıllarda yapılan depo yatırımları ile büyüyen dağıtım merkezleri operasyonlarını ana faaliyetleriyle uçtan uca entegre edebilmek için Türkiye genelinde taşeron firmalarca yönetilen 43 dağıtım merkezindeki 7 bin 875 çalışanı kendi bünyesine kattı. Böylece, Migros'un doğrudan çalışan sayısı 63 bine ulaştı  

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2026 - 16:30 Güncelleme: 27.01.2026 - 16:30
        Migros 7 bin çalışanı kadrosuna kattı
        Migros, son yıllarda yaptığı depo yatırımları ile büyüyen dağıtım merkezleri operasyonlarını ana faaliyetleriyle uçtan uca entegre edebilmek amacıyla Türkiye genelinde taşeron firmalarca yönetilen 43 dağıtım merkezinin çalışanlarını bünyesine kattı.

        Dağıtım merkezlerinde görev alan 7 bin 875 çalışanın Migros kadrosuna dahil olmasıyla, Migros’un doğrudan çalışan sayısı 63 bine ulaştı.

        Yapılan açıklamaya göre, dağıtım merkezlerinde görev yapan çalışanlar, Migros kadrosuna geçerek kazanılmış haklarının yanı sıra, Migros Grubu’ndaki yaklaşık 45 bin çalışanın faydalandığı toplu iş sözleşmesi kapsamındaki sendikal haklardan da faydalanabilecekler.

        Migros’tan yapılan açıklamada, "Gıda perakendecisi olarak en önemli önceliğimiz, halkımıza kesintisiz olarak sağlıklı gıdayı ulaştırmak. Dağıtım merkezlerindeki çalışanlarımızın Migros kadrosuna katılmasıyla gücümüze güç kattık" denildi.

