Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.838,29 %0,05
        DOLAR 43,4925 %0,13
        EURO 51,5705 %-0,92
        GRAM ALTIN 6.788,96 %-9,85
        FAİZ 34,61 %0,32
        GÜMÜŞ GRAM 116,50 %-28,39
        BITCOIN 78.382,00 %0,24
        GBP/TRY 59,5766 %-0,78
        EUR/USD 1,1851 %-1,00
        BRENT 69,32 %-0,39
        ÇEYREK ALTIN 11.099,95 %-9,85
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Migros dağıtım merkezi çalışanlarına sağladığı imkanları açıkladı - İş-Yaşam Haberleri

        Migros dağıtım merkezi çalışanlarına sağladığı imkanları açıkladı

        Dağıtım merkezlerinde görev yapan 7.875 çalışanı kadrosuna dahil eden Migros, bu çalışanlara sağladığı imkanlara ilişkin açıklamada bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2026 - 14:00 Güncelleme: 01.02.2026 - 14:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dağıtım merkezi çalışanlarına sağladığı imkanları açıkladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Migros, Türkiye genelinde taşeron firmalar tarafından yönetilen dağıtım merkezlerinde görev yapan 7.875 çalışanını kadrosuna dahil etti.

        Şirketten yapılan açıklamaya göre; dağıtım merkezi çalışanlarının, Migros kadrosuna geçmesiyle birlikte, 54 yıldır iş kolunda örgütlü ve yetkili olan Tez-Koop-İş Sendikası ile gerçekleştirilen Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki haklardan ve kurumsal faydalardan yararlanabilecekleri açıklandı.

        Tez-Koop-İş Sendikası’nın, 45 bin sendika üyesi çalışanı temsilen yetki belgesini Migros’a sunması üzerine, yeni dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin 20.01.2026 tarihinde başladığı ve devam ettiği belirtildi.

        Buna göre, dağıtım merkezi çalışanları 2026 yılı için belirlenmiş ücretlerinin ve mevcut haklarının yanı sıra, sendikaya üye olan tüm çalışanlar gibi yeni dönem yan hak ve kazanımlardan yararlanabilecek.

        Şirket, dağıtım merkezi çalışanlarına sağlanan imkanları şu şekilde sıraladı:

        Toplu İş Sözleşmesi ile Sağlanan Nakdi Haklar: İkramiye, yakacak yardımı, giyim yardımı, Ramazan ve Kurban Bayramı ve izin harçlığı, öğrenim gören çocuklarına tahsil yardımı, doğum, ölüm, evlenme ve askerlik yardımları

        Ulaşım ve Servis İmkanları: Servis hizmetine ek olarak, ilgili belediyeler tarafından belirlenen abonman tutarına göre yol parası desteği.

        İzin Hakları: İş Kanunu’ndan gelen izin haklarının yanı sıra ek 2 gün yıllık izin hakkı ve evlilik, taşınma, doğum, ölüm, sünnet ve süt izinleri.

        Migros Çalışanlarına Özel Avantajlar: BES programına katılan ve maaşının %4’ü kadar prim ödeyen çalışanlara bir o kadar da Migros katkısı, özel sağlık sigortasında %50 Migros desteği, Migros alışverişlerinde %5 indirim, çalışan ve ailesinden toplam 5 kişinin faydalanabildiği özel mobil hat indirimi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ağır bilanço! İki kazada 16 can kaybı var!
        Ağır bilanço! İki kazada 16 can kaybı var!
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        Cipin camını kırıp kadın sürücüye saldırdı
        Cipin camını kırıp kadın sürücüye saldırdı
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        E-posta kopyasıyla 45 milyon TL'lik vurgun!
        E-posta kopyasıyla 45 milyon TL'lik vurgun!
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        Yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor!
        Yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor!
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        Mirası hayata geçirilemedi
        Mirası hayata geçirilemedi
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Evde uygulanabilen pratik sağlık testleri
        Evde uygulanabilen pratik sağlık testleri
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları