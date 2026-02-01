Migros dağıtım merkezi çalışanlarına sağladığı imkanları açıkladı

Migros, Türkiye genelinde taşeron firmalar tarafından yönetilen dağıtım merkezlerinde görev yapan 7.875 çalışanını kadrosuna dahil etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre; dağıtım merkezi çalışanlarının, Migros kadrosuna geçmesiyle birlikte, 54 yıldır iş kolunda örgütlü ve yetkili olan Tez-Koop-İş Sendikası ile gerçekleştirilen Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki haklardan ve kurumsal faydalardan yararlanabilecekleri açıklandı.

Tez-Koop-İş Sendikası’nın, 45 bin sendika üyesi çalışanı temsilen yetki belgesini Migros’a sunması üzerine, yeni dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin 20.01.2026 tarihinde başladığı ve devam ettiği belirtildi.

Buna göre, dağıtım merkezi çalışanları 2026 yılı için belirlenmiş ücretlerinin ve mevcut haklarının yanı sıra, sendikaya üye olan tüm çalışanlar gibi yeni dönem yan hak ve kazanımlardan yararlanabilecek.

Şirket, dağıtım merkezi çalışanlarına sağlanan imkanları şu şekilde sıraladı:

Toplu İş Sözleşmesi ile Sağlanan Nakdi Haklar: İkramiye, yakacak yardımı, giyim yardımı, Ramazan ve Kurban Bayramı ve izin harçlığı, öğrenim gören çocuklarına tahsil yardımı, doğum, ölüm, evlenme ve askerlik yardımları