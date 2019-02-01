Migros, mağazalarından para gönderme ve para alım hizmeti vermeye başlıyor. Gönder-Al Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile işbirliğine giden şirket, para transferi hizmetini mağazalarındaki kasalarından vereceğini duyurdu.

Söz konusu hizmet kapsamında 2 bin TL’ye kadar olan işlemler, Türkiye’nin 81 ilindeki tüm Migros, 5M, MigrosJet ve Macrocenter mağazalarının kasalarından yapılabilecek. 2 bin ile 7 bin TL arasındaki para transferi işlemlerinin ise 81 ildeki seçili 450 Migros mağazasının danışma bankosundan gerçekleştirileceği bildirildi.

Ayrıca, bu seçili 450 mağazadan 2 bin TL’ye kadar olan işlemler için IBAN’a da gönderim yapılabildiği belirtildi. Para transfer işlemlerinin yalnızca nakit olarak yapılabileceği kaydedilirken, işlem hizmet ücreti ödemelerinde ise kredi kartı, Money ve nakit gibi seçenekler mümkün olduğu vurgulandı.

'İŞBİRLİKLERİNİ ARTIRACAĞIZ'

Migros Ticaret A.Ş. Bilgi Teknolojileri ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Kerim Tatlıcı, "Bu yeni hizmetlerle mağazalarımız sadece alışveriş yapılan noktalar olmanın ötesine geçti. Müşterilerimizin günlük yaşamlarındaki tüm ihtiyaçlarını mağazalarımızdan gerçekleştirmesine olanak sağlayacak bu ve benzeri iş birliklerini gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Kerim Tatlıcı'nın yaptığı açıklamaya göre, Türkiye’nin 81 ilinde bulunan Migros, 5M, Migros Jet ve Macrocenter şubelerinin herhangi birinden gönderilen para, yine Türkiye’nin tüm illerinde bulunan Migros mağazalarının herhangi birinden alınabiliyor.

'MAĞAZA AÇIKSA TRANSFER MÜMKÜN'

2018 yılı verilerine göre Türkiye’de banka hesabı olmayan 25 milyon kişinin bulunduğunu kaydeden Tatlıcı, "Banka hesapları üzerinden yapılan para transferlerinde müşteriler zamanla ilgili kısıtlamalara takılabiliyor, ancak Migros’ta bu işlem, Migros’un çalışma saatlerine göre düzenleniyor" diye konuştu.

Gönderal Ödeme Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Funda Taboğlu, perakende zincirlerinde para transferi işlemlerini yıllardır izlediklerini belirterek, "Migros ile uzun süren bir çalışma sonucunda çok etkin bir altyapı kurduk. İşlemler bütün Migros kasalarından 1-2 dakika gibi kısa bir süre içerisinde gerçekleştirilebiliyor" dedi.