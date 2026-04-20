Migros İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Kerim Tatlıcı: Sektörde yeni bir deneyim alanı yaratıyoruz

Migros, Jet Kasa ve yerli Elektronik Raf Etiketi yatırımlarıyla hem mağaza içi operasyonlarını sadeleştiriyor hem de müşteri deneyimini hızlandırarak perakende teknolojilerinde sektör adına yeni standartlar oluşturuyor.

Migros Grubu Bilgi Teknolojileri ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Kerim Tatlıcı, “Elektronik Raf Etiketi ve Jet Kasa, operasyonlarımızda hem sadelik ve optimizasyon sağlıyor hem de kaynaklarımızı daha verimli kullanmamıza ve müşteri deneyimimizi daha da ileri taşımamıza imkân tanıyor. Bir perakende teknoloji şirketi olarak sektörde yeni bir deneyim alanı yaratıyoruz” dedi.

Avrupa’da jet kasa kullanan ilk firma olan Migros, bugün her üç müşterisinden birini jet kasada ağırlıyor. Jet kasaların yazılımı, Migros Ar-Ge merkezi tarafından, Migros’un ödeme çözümleri iştiraki MoneyPay ve Migros CRM veri analitiği ortak çözümleri ile yeniden geliştirildi. Sistem, kasa bekleme sürelerini minimuma indirerek alışverişi daha pratik bir deneyime dönüştürdü. Bugün mağazalarının yüzde 20’sinden fazlasında Jet Kasa sistemini aktif olarak kullanan Migros, 2026 yılında 420 mağazaya daha entegrasyon sağlamayı planlıyor.

MİGROS'TAN YERLİ ELEKTRONİK RAF ETİKETİYLE DİJİTAL DÖNÜŞÜM HAMLESİ

Elektronik raf etiketi uygulamasını da Türkiye’de ilk kez hayata geçiren Migros, Migros Ar-Ge Merkezi bünyesinde geliştirdiği ve özgün sistem tasarımını tescillettiği yerli çözümü Elektronik Raf Etiketi ile ürünlere ait bilgi güncellemelerini merkezi sistem üzerinden yüzde 100 doğrulukla yapılabiliyor. Etiketlerde ürünlerin menşei, içerik detayları ve besin değerleri gibi ek bilgileri de gösterilebiliyor. Dijital etiketler, stok bilgilerinin maksimum güncellikle takip edilmesine olanak tanıyarak raf yönetimini optimize ediyor. Ayrıca etiketlerde yer alan LED aydınlatma özelliğiyle online alışverişler için ürün toplama süreçlerinde optimizasyon, kampanya veya promosyonlar da görsel olarak öne çıkarılabiliyor. Bu yönüyle markalar için de yeni bir reklam alanı oluşturuluyor. Elektronik fiyat etiketleme sistemi mevcutta 816 Migros mağazasında aktif olarak uygulanıyor. Dijital dönüşüm hedefleri kapsamında Migros, elektronik etiket dönüşümünü hızlandırıyor.